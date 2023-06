Finale di Champions League: le formazioni

UEFA.com dà ai fantallenatori del Fantasy Football una piccola mano per costruire la propria formazione in vista della finale di UEFA Champions League, elencando le formazioni di partenza.

Probabile formazione: Ederson; Akanji, Rúben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland



Come nel 2021, Pep Guardiola è rimasto fedele al suo 11 titolare nelle ultime fasi di questa stagione, schierando la stessa formazione nel ritorno degli ottavi di finale contro il Lipsia e in entrambe le gare dei quarti di finale contro il Bayern. Kyle Walker è stato chiamato in causa nella semifinale contro il Real Madrid, sfoderando una brillante prestazione, ma non parte titolare a Istanbul a causa dei postumi di un infortunio alla schiena. A destra gioca Manuel Akanji, con Nathan Aké a sinistra.

Matthew Howarth, reporter Man City

Kyle Walker si è imposto come titolare nelle ultime settimane Manchester City FC via Getty Ima

Probabile formazione: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco; Lautaro Martínez, Džeko



Dopo alcuni ritocchi nel corso della stagione, Inzaghi sembrava deciso ad affidarsi alla formazione che aveva iniziato entrambe le partite della semifinale. Tuttavia, Marcelo Brozović è stato preferito a Henrikh Mkhitaryan, che sta recuperando da un infortunio alla coscia e si accomoda in panchina. Romelu Lukaku nelle ultime settimane sembra essere tornato al top della forma e potrebbe aver fatto passare al suo allenatore un paio di notti insonni per decidere chi affiancare a Lautaro Martínez in avanti, ma alla fine a spuntarla è stato Edin Džeko. Stefan de Vrij, Robin Gosens e Joaquín Correa partono tutti dalla panchina.

Vieri Capretta, reporter Inter

