Real Madrid-Man City 1-1: De Bruyne ferma i detentori

Sarà la sfida di ritorno in Inghilterra a stabilire chi tra Real Madrid e Manchester City conquisterà la finale di UEFA Champions League a Istanbul. Al Santiago Bernabéu, nella semifinale di andata riedizione della scorsa edizione, i detentori di Carlo Ancelotti passano in vantaggio nel primo tempo con Vinícius Júnior, ma subiscono nella ripresa il pareggio di Kevin De Bruyne. In Spagna finisce 1-1.

I momenti chiave 8': Courtois dice di no a De Bruyne

14': Rodri testa i riflessi del portiere del Real Madrid

36': Un super destro di Vinícius Júnior porta avanti i padroni di casa

67': De Bruyne trova il gol del pareggio per i campioni d'Inghilterra

78': Ederson si salva sul colpo di testa di Benzema

78': Tchouameni costringe il portiere ospite alla parata con una mano

La partita in breve: De Bruyne risponde a Vinícius Júnior

La squadra di Pep Guardiola, determinata a cancellare il ricordo della sconfitta in semifinale la scorsa stagione, domina le fasi iniziali del gioco, anche se fatica a tradurre il suo predominio nel possesso in chare occasioni da gol.

Kevin De Bruyne, Rodri e, ovviamente, Erling Haaland costringono tutti Thibaut Courtois a non semplici salvataggi nei primi 15 minuti, con il Player of the Match della finale 2022 sembra all'altezza dei tentativi dei campioni di Inghilterra.

I campioni in carica faticano a trovare un buon ritmo offensivo, ma la difesa della capolista della Premier League deve sempre stare attenta ai pericoli creati da Karim Benzema e compagni: un intervento provvidenziale di Rúben Dias, infatti, impedisce che il cross basso di Vinícius Júnior raggiunga sul secondo il capocannoniere della scorsa edizione, pronto a un comodo tap-in.

Il predominio nel possesso palla dei Citizens è tale che occorre aspettare il 36' per la prima conclusione della serata della squadra di Carlo Ancelotti, una conclusione che vale comunque l'attesa.

Il bellissimo gol di Vinícius Júnior, autore del vantaggio del Real AFP via Getty Images

Eduardo Camavinga scambia con Luka Modrić nella metà campo del Real Madrid prima di tagliare dalla sinistra e penetrare nella difesa del City. Il pallone arriva a Vinícius Júnior,che scaglia un gran tiro da fuori area che supera il suo connazionale brasiliano Ederson.



Dieci minuti dopo l'intervallo, De Bruyne mette alla prova i riflessi del suo connazionale Courtois con una conclusione bassa dal limite dell'area, che il portiere delle merengues riesce a neutralizzare.

A metà del secondo tempo, comunque, è il playmaker del City a trovare uno spettacolare pareggio. İlkay Gündoğan appoggia per il suo compagno di centrocampo De Bruyne che, da una posizione simile a quella del gol del Real, piazza una potente conclusione all'angolino che vale l'1-1.

Entrambe le squadre cercano di vincere nei minuti finali per portarsi in vantaggio a Manchester per la semifinale di ritorno: è il Real Madrid a cercare il gol con più convinzione, ma Ederson conquista ancora i riflettori grazie alle parate sul colpo di testa di Benzema e sul tiro al volo di Aurélien Tchouameni.

Real Madrid-

La conclusione di De Bruyne che ha regalato l'1-1 alla squadra di Guardiola Getty Images

PlayStation® Player of the Match: Kevin De Bruyne (Man City)

"È stato determinante in una prestazione che serviva al City per ottenere un risultato positivo al Bernabéu".

Commissione Osservatori tecnici UEFA

Steve McManaman, BT Sport "Due grandi squadre, non è vero? Il Man City ora è leggermente favorito. E' stata una splendida partita con alcuni momenti di classe autentica. Ci sono stati alcuni bellissimi duelli su tutto il campo".

Reazioni

A seguire

Statistiche

x

Benzema ha festeggiato la 151esima partita in UEFA Champions League: è il quarto giocatore per presenze nella competizione, a pari merito con Xavi.

Il City si è sempre qualificato nelle competizioni UEFA nelle otto volte in cui ha pareggiato in trasferta la gara d'andata.

De Bruyne festeggiato dai suoi compagni di squadra UEFA via Getty Images

A seguire

Formazioni

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos (Tchouameni 84'), Modrić (Nacho 87'); Rodrygo (Asensio 81'), Benzema, Vinícius Júnior All. Ancelotti

Man City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Akanji; De Bruyne, Gündoğan, Rodri; Bernardo Silva, Haaland, Grealish All. Guardiola