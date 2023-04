Milan - Inter, anteprima semifinale di andata di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

AC Milan e Inter si affrontano mercoledì 10 maggio nella semifinale di andata di UEFA Champions League.

Milan - Inter in breve Quando: mercoledì 10 maggio (21:00 CET)

Dove: Stadio San Siro, Milano

Cosa: semifinale di andata di UEFA Champions League 

Cosa devi sapere?

Per la terza volta nelle competizioni UEFA per club si affrontano le due squadre di Milano (in quelle che è la trasferta più breve del calcio europeo). Il Milan ha prevalso in entrambi i precedenti: nelle semifinali del 2002/03 ai gol in trasferta e ai quarti di finale del 2004/05, ma da allora ne è passata di acqua sotto i ponti.

Campione d'Italia nel 2021/22 dopo 11 anni, il Milan di Stefano Pioli ha vinto il primo derby della stagione 3-2 a settembre, ma poi ne ha persi due: 3-0 in Supercoppa italiana a gennaio e 1-0 a febbraio in Serie A. Lautaro Martínez e Edin Džeko hanno segnato una doppietta contro i rossoneri in questa stagione.

Guarda gli highlights di Milan - Inter 2003

Probabili formazioni

Milan*: Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Brahim Díaz, Bennacer, Rafael Leão; Giroud

Squalificati: da conf.

Diffidati: da conf.

Inter*: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Džeko

Squalificati: da conf.

Diffidati: da conf.

*Formazioni al ritorno dei quarti di finale

Statistiche

Milan

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VPPVPV

Situazione attuale: 4° in Serie A

Inter

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVPSVPP

Situazione attuale: 6ª in Serie A, semifinale di Coppa Italia

Tutti i gol del Milan nel cammino verso la semifinale

Il parere degli esperti

Paolo Menicucci, reporter Milan

Paolo Menicucci, reporter Inter

Le parole degli allenatori

Stefano Pioli, allenatore Milan: "Congratulazioni ai miei giocatori [per la qualificazione]. In semifinale ci saranno altre due partite belle, stimolanti e difficilissime. Abbiamo fatto tanto e non vogliamo assolutamente fermarci".

Simone Inzaghi, allenatore Inter: "Meritiamo di essere in semifinale. Era un sogno, ma ora ci siamo e ce la giochiamo alla grande. Sono contento per i ragazzi e per il loro percorso. Siamo partiti da un girone molto difficile con Bayern e Barcellona ma siamo stati bravi e uniti con i tifosi, che ci hanno aiutato molto. Lavoriamo tutti i giorni per vivere giornate come queste, che all'Inter non capitavano da tanti anni".