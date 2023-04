Real Madrid-Chelsea 2-0: i campioni si avvicinano alla semifinale

Il Real Madrid batte d'autorità il Chelsea e si avvicina a grandi passi verso le semifinali di UEFA Champions League. Nell'andata del Santiago Bernabéu, nella riedizione dei quarti della scorsa stagione, i campioni in carica superano 2-0 i londinesi, grazie ai gol - uno per tempo - di Karim Benzema e del subentrato Marco Asensio. Tra sei giorni a Stamford Bridge servirà un'impresa ai Blues di Frank Lampard per ribaltare questa sconfitta.

Momenti chiave 22': Un tap-in di Benzema porta in vantaggio il Real Madrid

23': Un'incredibile parata di Courtois nega il pareggio a Sterling

59': Il Chelsea resta in dieci per l'espulsione di Chilwell

74': Asensio, entrato da appena tre minuti, firma il gol del raddoppio

La partita in breve: vittoria d'autore per il Real

Il gol di Benzema, attaccante francese del Real Madrid, che ha sbloccato la partita contro il Chelsea AFP via Getty Images

L'avvio del Chelsea, tornato da meno di una settimana sotto la guida di Lampard, è incoraggiante. Thibaut Courtois, un ex, è infatti subito costretto a salvarsi in corner sul tentativo in ripartenza di João Félix. Il Real risponde con la combinazione tra Dani Carvajal e Benzema: Kepa Arrizabalaga fa buona guardia sul tentativo del Pallone d'Oro.

Al minuto 22 la squadra di Ancelotti sblocca il risultato. Lancio intelligente di Dani Carvajal per Vinícius Júnior, Kepa respinge la conclusione acrobatica dell'attaccante brasiliano ma non può nulla sul tap-in da due passi di Benzema: per l'attaccante francese è il quarto gol in questa edizione della competizione.

I Blues potrebbero subito pareggiare, ma Courtois è fenomenale e devia in corner il tocco sotto misura di Raheem Sterling, ostacolato dall'intervento di Éder Militão; c'è lavoro anche per Kepa, sicuro nel finale di tempo sui tentativi in serie di Rodrygo, Luka Modrić e Federico Valverde.

Nella ripresa ancora il croato Modrić va vicino al raddoppio, poi i londinesi perdono per infortunio Kalidou Koulibaly: al posto dell'ex difensore del Napoli entra Marc Cucurella. La partita diventa un Everest per il Chelsea al 59', quando Ben Chilwell viene espulso per un evidente fallo su Rodrygo, lanciato a rete.

In superiorità numerica, la squadra di Ancelotti trova il gol del raddoppio al minuto 74', grazie al subentrato Asensio: il suo sinistro, sull'intelligente scarico all'indietro di Vinícius Júnior, passa sotto le gambe di Wesley Fofana e supera Kepa per il 2-0.

Asensio va vicino al raddoppio personale ma non ha fortuna, nel recupero della sfida è fondamentale un altro ex - Antonio Rüdiger - che nega al Chelsea il gol fermando con una scivolata perfetta per tempismo Mason Mount, che aveva calciato a colpo sicuro. Finisce 2-0 per il Real Madrid di Ancelotti, che "vede" la qualificazione..

Real Madrid-

PlayStation® Player of the Match: Vinícius Júnior (Real Madrid)

"Ha rappresentato l'eccezionale minaccia individuale del Real. Il Chelsea aveva un piano per fermarlo, ma la sua costanza, intensità ed energia gli hanno fatto regalare due assist. Questa è stata l'ennesima partita di Champions League in cui ha fatto la differenza."

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Reazioni

Vinicius Junior del Real Madrid posa con il premio PlayStation Player Of The Match: per lui due assist contro il Chelsea UEFA via Getty Images

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid: "Abbiamo giocato una partita completa qui. E dovremo farlo di nuovo a Londra per raggiungere la semifinale. Siamo partiti con l'obiettivo di assicurarci di creare un vantaggio per la gara di ritorno e l'abbiamo fatto. Il Chelsea è un'ottima squadra e, in alcuni momenti, abbiamo dovuto soffrire".

Frank Lampard, allenatore Chelsea: "Penso che abbiamo avuto alcune possibilità e ci sono state alcune cose buone, ma il risultato è la realtà. Ho detto ai giocatori che a Stamford Bridge possono succedere cose speciali. Loro sono un'ottima squadra, ma dobbiamo crederci".

Rio Ferdinand, BT Sport "Vinícius Júnior è stato magnifico questa sera e farà altrettanto allo Stamford Bridge. Reece James deve dimostrare di poter tenere testa a giocatori di questo livello".

Statistiche chiave

Benzema è quarto nella classifica dei goleador di tutti i tempi della UEFA Champions League con 90 reti, appena una in meno di Robert Lewandowski.

Le ultime 14 reti di Benzema nella UEFA Champions League sono tutte arrivate nella fase a eliminazione diretta.

Benzema ha segnato otto gol nei quarti di finale di UEFA Champions League: cinque li ha realizzati contro il Chelsea.

Il Real Madrid punta a superare per l'undicesima volta consecutiva i quarti di finale di UEFA Champions League.

Le merengues non sono riuscite a segnare soltanto in una delle ultime 67 partite casalinghe di UEFA Champions League.

A seguire

Formazioni

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Camavinga (Rüdiger 71'); Valverde, Kroos (Tchouaméni 84'), Modrić (Ceballos 81'); Rodrygo (Asensio 71'), Benzema, Vinícius Júnior All. Ancelotti

Chelsea: Kepa; Koulibaly (Cucurella 55'), Thiago Silva (Mount 75'), Fofana; James, Kanté (Gallagher 75'), Enzo Fernández, Kovaćič, Chilwell; Sterling (Havertz 65'), João Félix (Chalobah 65') All. Lampard