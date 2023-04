Man City-Bayern 3-0: tris d'autore, al City il primo round

Un Manchester City tirato a lucido batte nettamente il Bayern Monaco e ipoteca la qualificazione alle semifinali di UEFA Champions League. Davanti ai loro tifosi, nell'andata dei quarti i campioni d'Inghilterra di Pep Guardiola hanno la meglio 3-0 sulla squadra di Thomas Tuchel, dallo scorso 24 marzo tecnico dei bavaresi al posto di Julian Nagelsmann: sblocca nel primo tempo Rodri, nella ripresa vanno a segno Bernardo Silva e il solito, implacabile Erling Haaland.

I momenti chiave 27': Rodri realizza il gol del vantaggio con una splendida conclusione

70': Un potente colpo di testa di Bernardo frutta il raddoppio

77': Haaland cala il tris trovando il 45esimo gol stagionale

La partita in breve: sblocca Rodri, Haaland conclude la festa

Erling Haaland ha realizzato, contro il Bayern, il 45esimo gol stagionale con la maglia del Manchester City Getty Images

La partita inizia su ritmi elevatissimi, ma intensità e rapidi passaggi messi in mostra da entrambe le squadre sembrano non favorire la costruzione di occasioni limpide. La pressione alta adottata sia dagli inglesi sia tedeschi pare destinata a propiziare il gol che sbloccherà la partita, con Erling Haaland che per poco non sfrutta l'esitazione di Yann Sommer, incerto su un retropassaggio proprio sulla linea di porta del Bayern.

L'attaccante norvegese si rende pericoloso anche sul servizio di Jack Grealish, ma non riesce a piegare l'opposizione di Sommer. La migliore opportunità del Bayern Monaco prima dell'intervallo arriva grazie al pressing. L'ex Leroy Sané viene innescato sulla sinistra dopo un passaggio un po' avventato di Manuel Akanji, il nazionale tedesco mette in movimento Jamal Musiala al limite dell'area il cui tiro viene comunque intercettato con un'acrobazia da Rúben Dias.

Meno di due minuti dopo i padroni di casa passano in vantaggio. Dopo aver raccolto un passaggio di Bernardo Silva a circa 25 metri dalla porta, Rodri evita con un bel tocco la marcatura di Musiala prima di lasciare partire un sinistro a giro che pesca l'incrocio dei pali. Gli uomini di Thomas Tuchel iniziano il secondo tempo con il piede premuto sull'acceleratore, con Sané che costringe l'ex compagno di squadra Ederson a un tris di parate subito dopo l'intervallo.

Anche Rúben Dias è costretto a salvare sulla linea sul tentativo dell'ex juventino Kingsley Coman, poi il City reagisce: Haaland calcia sul disimpegno da brividi dei campioni di Germania, ma trova l'opposizione di Joshua Kimmich, mentre Sommer è reattivo sui tentativi dei difensori Nathan Aké e Rúben Dias.

A 20 minuti dalla fine la squadra di Pep Guardiola realizza il raddoppio. Sull'errore del francese Dayot Upamecano, Haaland per una volta diventa assist-man e pennella un cross delizioso per Bernardo Silva, che di testa deve solo spingere il pallone in rete. Sommer tiene a galla i bavaresi con un super intervento sul subentrato Julián Álvarez, ma il 3-0 è nell'aria e si materializza a tredici minuti dalla fine.

John Stones sovrasta Benjamin Pavard e trova una splendida torre per Haaland, che da distanza ravvicinata - al volo di destro - come al solito non basta: per l'ex Borussia Dortmund è l'undicesimo gol in questa UEFA Champions League, il 45esimo in stagione. Il Bayern Monaco bracolla e rischia di crollare, la sfida di Manchester finisce 3-0 tra la festa del pubblico di casa: ai campioni di Germania - che rimediano la più pesante sconfitta nella competizione dal settembre 2017 - servirà un'impresa in casa nel ritorno, fissato tra otto giorni.

Man City-Bayern Monaco 3-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: John Stones (Manchester City)

"Ha mostrato un eccellente utilizzo del pallone e un'eccezionale comprensione tattica di un ruolo ibrido difensivo centrale/centrocampista per prendere le giuste decisioni posizionali in fase di possesso e di non possesso".

Commissione Osservatori tecnici UEFA

John Stones posa con il premio PlayStation player of the match dopo l'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League tra Manchester City e Bayern Monaco Manchester City FC via Getty Ima

Joleon Lescott, BT Sport "E' un risultato enorme. Il messaggio sarà probabilmente che solo metà del lavoro è fatto, ma devono essere fiduciosi di arrivare in semifinale".

Il neo tecnico del Bayern, Thomas Tuchel, ha molto su cui riflettere Manchester City FC via Getty Images

Statistiche chiave

Il gol di Rodri è stato il suo primo nelle competizioni UEFA dalla rete realizzata con il Villarreal in Europa League nel novembre 2016.

Le ultime sei sconfitte del Bayern nella competizione sono tutte arrivate con allenatori diversi.

Il Man City è imbattuto negli ultimi 25 incontri casalinghi di 25 UEFA Champions League: è un record nella competizione per una squadra inglese.

Il gol di Haaland – il suo 45esimo nella stagione 2022/23 – fissa un nuovo primato in tutte le competizioni per un giocatore della Premier League in una stagione.

Questa è stata la più larga sconfitta del Bayern in Champions League dal ko contro il Paris - con questo stesso risultato - nel settembre 2017, oltre alla più larga nella fase a eliminazione diretta della competizione dalla sconfitta in semifinale contro il Barcellona nel maggio 2015.

Formazioni

Man City: Ederson; Akanji, Rúben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne (Álvarez 68'), Gündoğan, Grealish; Haaland. All. Guardiola

Bayern: Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies (João Cancelo 80'); Goretzka, Kimmich; Coman, Musiala (Mané 69'), Sané; Gnabry (Müller 80'). All. Tuchel