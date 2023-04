Benfica - Inter 0-2: festa nerazzurra con Barella e Lukaku

Nicolò Barella di testa e Romelu Lukaku su rigore regalano all'Inter un prezioso successo in casa del temibile Benfica nell'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League, vittoria frutto di una grande prestazione corale degli uomini di Simone Inzaghi.

Chiquinho e Mkhitaryan durante un equilibrato primo tempo. AFP via Getty Images

Il tecnico nerazzurro deve fare a meno di Milan Škriniar e Hakan Çalhanoğlu. Matteo Darmian si piazza a destra nella difesa a tre mentre le chiavi del centrocampo vanno a Marcelo Brozović. In attacco Edin Džeko è inizialmente preferito a Romelu Lukaku come spalla di Lautaro Martínez. Nel Benfica i brasiliani Gilberto e Morato sostituiscono l'infortunato Alexander Bah e lo squalificato Nicolás Otamendi.

L'Inter ha un buon approccio alla partita ma la prima palla gol è per il Benfica. Conclusione potente di Rafa Silva ma André Onana respinge. Ci prova anche l'ex João Mário ma senza centrare il bersaglio con la sua conclusione al volo.

Dall'altra parte Francesco Acerbi ci prova da distanza siderale sfiorando l'incrocio dei pali. Dopo aver corso qualche rischio, l'Inter cresce e crea qualche potenziale occasione. La più grande sul pericoloso centro al volo di Dimarco su cui Martínez non riesce a mettere il piede a due passi da Vlachodimos.

Il Benfica sembra partire meglio nella ripresa, ma è l'Inter a passare in vantaggio. Cross perfetto di Alessandro Bastoni dalla sinistra e inserimento vincente di Barella che di testa la mette nell'angolino.

Inzaghi cambia tutta la linea d'attacco con Joaquín Correa e Lukaku che prendono il posto di Džeko e Lautaro Martínez. A sinistra Robin Gosens sostituisce Dimarco. Roger Schmidt risponde con David Neres per Florentino.

L'Inter continua a pressare e trova il raddoppio su rigore concesso per fallo di mano di João Mário e trasformato con freddezza da Lukaku. I Nerazzurri la chiudono sul 2-0 anche grazie a un ultimo intervento di Onana. Adesso sono in pole-position per una semifinale tutta italiana contro Milan o Napoli. Ma per staccare il biglietto serviranno altri 90 minuti su questi livelli la settimana prossima a San Siro.

PlayStation® Player of the Match: Alessandro Bastoni (Inter)

"Ha difeso bene quando serviva, si è fatto avanti a centrocampo quando gli è stato chiesto, è stato efficace nei passaggi e non ha mai regalato la palla. Perfetto il cross per il gol e anche l'azione del rigore è partita da un suo centro".

Panel Osservatori tecnici UEFA

L'Inter festeggia il gol di Barella Getty Images

Formazioni

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Morato, Grimaldo; Chiquinho, Florentino (Neres 67'); João Mário, Rafa Silva, Aursnes; Gonçalo Ramos

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries (D'Ambrosio 86'), Barella, Brozović, Mkhitaryan, Dimarco (Gosens 63'); La. (De Vrij 90+1)Martínez (Correa 63'), Džeko (Lukaku 63')