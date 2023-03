Tottenham-Milan 0-0 (tot. 0-1): Rossoneri indenni a Londra, i quarti sono realtà

Dopo 11 anni, il Milan è di nuovo ai quarti di UEFA Champions League. A Londra, i Rossoneri pareggiano 0-0 contro il Tottenham di Antonio Conte e si qualificano in virtù del successo di misura conquistato a San Siro. Un traguardo fortemente voluto e meritato dalla squadra di Stefano Pioli, che ha giocato nel finale in superiorità numerica per l'espulsione di Cristian Romero e ha colpito anche un palo con Divock Origi.

Momenti chiave 51': Forster denies Brahim Díaz

64': Højbjerg forces Maignan save

78': Romero sent off for second booking

90+4': Maignan stops Kane header

90+5': Origi colpisce il palo

La partita in breve: Rossoneri tra le migliori otto d'Europa

Malick Thiaw e Fikayo Tomori del Milan festeggiano la qualificazione ai quarti di UEFA Champions League Getty Images

Il primo tempo dei Rossoneri, confermati con la difesa a tre, è ottimo per personalità e gestione della gara. La migliore chance la squadra di Pioli la costruisce con Junior Messias, che sugli sviluppi di una punizione salta il suo marcatore Ben Davies ma spedisce fuori con il destro in diagonale.

La risposta degli Spurs è affidata a Kane. L'attaccante e capitano della squadra riceve lo scarico di Emerson Royal, liberato da Dejan Kulusevski, e calcia: Mike Maignan non si lascia ingannare dalla deviazione di Malick Thiaw e si salva con il piede.

Il Milan parte forte nella ripresa e Brahim Díaz ha una grande occasione per sbloccare il risultato, ma Fraser Forster - sostituto di Hugo Lloris - riesce a neutralizzare il destro sotto misura dello spagnolo: il successivo destro di Rafael Leão termina a lato.

C'è lavoro anche per Maignan, che alza in corner il destro di Pierre-Emile Højbjerg che prova a "chiamare" la spinta del pubblico. Conte prova a dar peso all'attacco, inserendo il brasiliano Richarlison al posto del connazionale Emerson Royal, ma a dodici minuti dalla fine i londinesi restano in dieci per l'espulsione dell'ex atalantino Romero, che rimedia il secondo giallo per un fallaccio su Theo Hernandez.

Il finale, anzi il recupero, regala forse le emozioni più grandi della partita. Maignan si salva da campione sul colpo di testa di Kane, sulla successiva transizione il subentrato Origi colpisce un palo clamoroso a Foster battuto. Poco importa, il Milan e Pioli possono far festa: sono di nuovo tra le migliori otto d'Europa.

Tottenham-Milan 0-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: Fikayo Tomori (Milan)

"È stata una prestazione solida in un Milan forte in difesa. Hanno concesso pochissime occasioni nitide, con Tomori che è stato il fattore più eccezionale in quella linea difensiva. È stata una prestazione impressionante da parte del giocatore nel suo Paese d'origine, che ha anche spinto in avanti in modo aggressivo quando necessario".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Reazioni

Una notte da cancellare per Kane e il Tottenham Getty Images

Stefano Pioli, allenatore Milan, a Prime Video: "Sapevamo che sarebbe stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Ho chiesto ai giocatori di mostrare carattere. Non ci siamo mai arresi e meritavamo di andare avanti. Dobbiamo pensare passo dopo passo. Siamo arrivati ai quarti, ora vediamo cosa succede nel sorteggio".



Olivier Giroud, attaccante Milan, a Prime Video: "Siamo arrivati agli ottavi e ci siamo meritati questo risultato, anche se avremmo potuto segnare di più. Abbiamo mostrato qualità, spirito e potevamo vincere anche stasera. È un ottimo risultato. Ho detto ai giocatori che meritavamo di essere in Champions League e che volevamo fare bene".

Clarence Seedord, Amazon Prime "Il Milan ha rischiato davvero poco, ha controllato la partita e avrebbe anche potuto segnare. Quindi nel complesso ottimo lavoro e complimenti ai Rossoneri".

I giocatori Rossoneri festeggiano davanti ai loro tifosi Getty Images

Il Tottenham ha pareggiato 0-0 in casa per la prima volta dopo oltre cinque anni: l'ultima volta fu contro lo Swansea City nel settembre 2017.

Lo Spurs non è riuscito a segnare nelle ultime tre partite in tutte le competizioni.

Il Milan ha collezionato il quarto clean sheet consecutivo in questa competizione per la prima volta dal 2006.

A seguire

Formazioni

Tottenham: Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson Royal (70' Richarlison), Skipp, Højbjerg, Perišić (53' Pedro Porro); Kulusevski, Kane, Son

Milan: Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Junior Messias (Saelemaekers 56'), Tonali, Krunić, Hernández; Brahim Díaz (Bennacer 81'), Giroud, Rafael Leão (Rebić 89')