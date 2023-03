Benfica-Club Brugge 5-1 (tot. 7-1): le Aquile completano l'opera e volano ai quarti

Il Benfica completa l'opera contro il Club Brugge e festeggia per la seconda stagione consecutiva la qualificazione ai quarti di finale di UEFA Champions League. Forti del 2-0 conquistato in Belgio, le Aquile concedono il bis e regalano un'altra bella serata al pubblico dell'Estádio da Luz: la squadra di Roger Schmidt si impone con un netto 5-1, grazie al gol di Rafa Silva e alla doppietta di Gonçalo Ramos che precede le reti di João Mário e David Neres.

Momenti chiave 38': Rafa Silva finalizza un'azione manovrata del Benfica

45+2': Gonçalo Ramos raddoppia con una grande conclusione

57': Ramos firma il suo secondo gol personale della serata

70': Sylla fa fallo su Gilberto e provoca il rigore

71': João Mário trasforma con freddezza dal dischetto

77': Neres, entrato dalla panchina, realizza il quinto gol

87': Meijer firma la rete della bandiera per gli ospiti

La partita in breve: monologo portoghese

João Mário è andato a segno per la quinta partita consecutiva Getty Images

Malgrado il rassicurante vantaggio dell'andata, i padroni di casa partono subito all'attacco. Dopo 2 minuti l'ex giocatore dell'Inter João Mário sblocca il risultato con un fantastico colpo di tacco, ma l'arbitro annulla dopo il controllo VAR per la posizione irregolare di Gonçalo Ramos.

Il Club Brugge risponde con un colpo di testa di Hans Vanaken fuori di un soffio, poi al 38' i padroni di casa sbloccano il risultato. La firma è quella di Rafa Silva, che appostato sul secondo palo sul cross di Gonçalo Ramos fa centro con un bel tocco di esterno. Nel recupero del primo tempo arriva il raddoppio del Benfica: tocco di João Mário per Gonçalo Ramos che trova il bersaglio con un destro all'angolino.

Nella ripresa, dopo 12 minuti, la squadra di Schmidt mette al sicuro il risultato ancora con Gonçalo Ramos, che trova la correzione vincente sul cross di João Mário. Il Club Brugge è alle corde e a 20 minuti dalla fine l'ivoriano Abakar Sylla atterra il subentrato Gilberto in area di rigore: l'arbitro indica il dischetto, João Mário trasforma con freddezza e cala il poker.

Non è finita, perchè un altro giocatore entrato dalla panchina - il brasiliano David Neres - partecipa al festival del gol realizzando il 5-0. Per le Aquile è festa grande, l'avventura in UEFA Champions League prosegue; per il Club Brugge è invece un'eliminazione senza appello, malgrado la rete della bandiera realizzata nel finale dall'olandese Bjorn Meijer.

PlayStation® Player of the Match: Rafa Silva (Benfica)

"Ha segnato solo un gol, ma è stato un gol importante che ha sbloccato la situazione. È stato molto efficace nel gioco offensivo generale del Benfica, controllando molto bene il ritmo ed è stato incredibilmente importante nel gioco di fraseggio".

Commissione Osservatori tecnici UEFA

Rafa Silva ha ora realizzato quattro gol in altrettante presenze in questa competizione.

Gonçalo Ramos (all'età di 21 anni e 260 giorni) è diventato il più giovane calciatore portoghese a realizzare una doppietta in una partita della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League.

João Mário è il primo giocatore del Benfica a segnare in cinque partite consecutive in questa competizione dopo Eusébio, a cavallo tra maggio 1963 e settembre 1964.

Formazioni

Benfica: Vlachodimos; Bah (63' Gilberto), António Silva, Otamendi (74' Morato), Grimaldo; Florentino, Chiquinho (63' David Neres); João Mário (74' João Neves), Rafa Silva, Aursnes; Gonçalo Ramos

Club Brugge: Mignolet; Mata (63' Odoi), Mechele, Sylla; Buchanan, Nielsen, Vanaken (74' Rits), Sowah (75' Nusa), Meijer; Lang (46' Onyedika), Yaremchuk (63' Jutglà)