Paris - Bayern 0-1: ancora Coman, i bavaresi fanno festa

Il Bayern Monaco sbanca il campo del Paris Saint-Germain e compie un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale di UEFA Champions League. Al Parco dei Principi, nell'andata degli ottavi, i campioni di Francia si arrendono a un gol dell'ex Kingsley Coman, che nel 2020 aveva già deciso la finale della competizione tra le due squadre.

Momenti chiave 53': Coman colpisce al volo sul cross di Davies e batte Donnarumma

57': Mbappé, partito dalla panchina, rientra dopo l'infortunio

63': Il tiro sotto misura di Choupo-Moting viene deviato sil palo

82': Annullato il gol di Mbappé per un fuorigioco in partenza di Nuno Mendes

90'+1': Pavard viene espulso per somma di ammonizioni

La partita in breve: decide il gol dell'ex

L'azione del gol vittoria del Bayern Monaco contro il Paris Saint-Germain realizzato dall'ex Coman AFP via Getty Images

Nel primo tempo ad avere il pallino delle operazioni sono i campioni di Germania, anche se le occasioni latitano. Con l'assenza negli ospiti di Sadio Mané e Kylian Mbappé recuperato solo per la panchina tra i padroni di casa, ci provano Eric Maxim Choupo-Moting prima e Joshua Kimmich poi, che non riescono però a spezzare l'equilibrio in campo.



Nella ripresa i due tecnici cambiano, con il PSG che passa a tre in difesa con l'innesto di Presnel Kimpembe e il Bayern che sostituisce il neo-acquisto João Cancelo con Alphonso Davies.



La mossa di Nagelsmann si rivela azzeccata, perchè proprio il difensore canadese dopo otto minuti pennella un cross dalla sinistra che Coman impatta al volo: Gianluigi Donnarumma non è perfetto nel riflesso, il Bayern passa in vantaggio.



Il portiere dell'Italia si riscatta con due super interventi su Choupo-Moting e Benjamin Pavard, la reazione dei padroni di casa è affidata a Mbappé che trova sulla sua strada il volto di Yann Sommer.



A sette minuti dalla fine il PSG riesce a pareggiare, proprio con Mbappé, ma il gol è annullato dopo il controllo VAR per il fuorigioco di Nuno Mendes, difensore portoghese autore dell'assist. Il Bayern cala d'intensità, Pavard viene espulso per un duro intervento su Lionel Messi ma il PSG non riesce a trovare il pareggio: a Monaco di Baviera, il prossimo 8 marzo, servirà un'impresa.

Paris-Bayern Monaco 0-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: Kingsley Coman (Bayern)

"Coman è stato il terminale grazie al quale il Bayern ha creato tutte le minacce nel primo tempo. Ha cambiato fascia a metà tempo e ha segnato il gol della vittoria calciando con freddezza e in modo preciso. Ha anche dato prova di un enorme lavoro senza palla, permettendo al Bayern di fermare le fonti di gioco del Paris".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Ai campioni di Francia non è bastato il rientro di Mbappé AFP via Getty Images

Owen Hargreaves, BT Sport "Oggi ha vinto la squadra migliore, ma penso che il Bayern Monaco possa giocare ancora meglio. Nel secondo tempo abbiamo visto più del vero Paris Saint-Germain. Il Bayern ha perso solo una partita in tutta la stagione e il PSG ne ha perse tre di fila, ma non bisogna mai dare per spacciati questi ragazzi. Andranno a Monaco da sfavoriti, ma hanno ancora una possibilità".

È stata la prima sconfitta casalinga del PSG in UEFA Champions League nelle ultime otto partite, la prima volta che la squadra non è riuscita a segnare nelle ultime quindici gare nella competizione.

La squadra francese ha incassato la terza sconfitta consecutiva, considerando tutte le competizioni.

Nessuno degli ultimi 12 scontri diretti in UEFA Champions League tra le due squadre è terminato in parità.

Il Bayern è imbattuto in 11 delle ultime 16 sfide d’andata negli incontri a eliminazione diretta.

I campioni di Germania hanno vinto 33 delle ultime 38 partite di UEFA Champions League (3 pareggi e 2 sconfitte nelle altre cinque) e hanno segnato in 38 delle ultime 39 partite giocate.

A seguire

Formazioni

Paris: Donnarumma; Hakimi (46' Kimpembe), Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes; Zaire-Emery (57' Fabián Ruiz), Danilo (75' Vitinha), Verratti, Soler (57' Mbappé); Messi, Neymar All. Galtier

Bayern: Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt; João Cancelo (46' Davies), Kimmich, Goretzka Coman (76' Gnabry); Sané, Musiala; Choupo-Moting (76' Müller) All. Nagelsmann