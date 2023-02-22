Champions League: tutte le formazioni dell'andata degli ottavi
mercoledì, 22 febbraio 2023
Intro articolo
UEFA.com riporta le formazioni titolari di tutte le partite di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.
Contenuti top media
Corpo articolo
UEFA.com dà una mano agli allenatori del Fantasy Football elencando le formazioni titolari per l'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.
Mercoledì 22 febbraio
Leipzig - Manchester City
Leipzig: Blaswich; Klostermann, Orbán, Gvardiol, Halstenberg; Laimer, Schlager; Szoboszlai, Forsberg, Werner; André Silva
Diffidati: nessuno
Man City: Ederson; Walker, Akanji, Rúben Dias, Aké; Rodri, Gündoğan; Mahrez, Bernardo Silva, Grealish; Haaland
Diffidati: nessuno
Inter - Porto
Inter: Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Mkhitaryan, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco; Martínez, Džeko
Diffidati: Bastoni, Martínez
Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu; Otávio, Uribe, Grujić, Galeno; Taremi, Pepê
Diffidati: nessuno
Martedì 21 febbraio
Liverpool - Real Madrid
Liverpool: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Núñez, Gakpo
Diffidati: Alexander-Arnold
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger, Alaba; Valverde, Camavinga, Modrić; Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior
Diffidati: nessuno
Frankfurt - Napoli
Frankfurt: Trapp; Tuta, Jakić, N'Dicka; Buta, Kamada, Sow, Max; Lindstrøm, Kolo Muani, Götze
Diffidati: Hasebe, Jakić, Smolčić
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia
Diffidati: Politano
Mercoledì 15 febbraio
Club Brugge - Benfica
Club Brugge: Mignolet; Mata, Hendry, Mechele, Meijer; Odoi, Onyedika; Buchanan, Vanaken, Sowah; Lang
Diffidati: Buchanan, Mignolet, Nielsen
Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, João Mário, Rafa Silva; Gonçalo Ramos
Diffidati: Florentino, Gonçalo Ramos, João Mário
Dortmund - Chelsea
Dortmund: Kobel; Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Emre Can; Adeyemi, Bellingham, Salih Özcan, Brandt; Haller
Diffidati: Ryerson
Chelsea: Arrizabalaga; James, Thiago Silva, Koulibaly, Chilwell; Fernández, Loftus-Cheek; Ziyech, João Félix, Mudryk; Havertz
Diffidati: Gallagher, Koulibaly, Mount, Mudryk
Martedì 14 febbraio
AC Milan - Tottenham
Milan: Tătăruşanu, Kalulu, Kjær, Thiaw; Saelemaekers, Krunić, Tonali, Hernández; Brahim Díaz, Giroud, Rafael Leão
Diffidati: Ballo, Krunić, Tomori
Tottenham: Forster; Lenglet, Dier, Romero; Emerson, Skipp, Sarr, Perišić; Kulusevski, Kane, Son
Diffidati: Bentancur, Dier, Lenglet
Paris Saint-Germain - Bayern
Paris: Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Danilo, Verratti, Soler; Messi, Neymar
Diffidati: Ramos, Verratti
Bayern: Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt; João Cancelo, Kimmich, Goretzka Coman; Sané, Musiala; Choupo-Moting
Diffidati: Kimmich, Mazraoui