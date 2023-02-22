UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Champions League: tutte le formazioni dell'andata degli ottavi

mercoledì, 22 febbraio 2023

UEFA.com riporta le formazioni titolari di tutte le partite di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

UEFA.com dà una mano agli allenatori del Fantasy Football elencando le formazioni titolari per l'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Fai i tuoi cambi al Fantasy!

Mercoledì 22 febbraio

Leipzig - Manchester City

Leipzig: Blaswich; Klostermann, Orbán, Gvardiol, Halstenberg; Laimer, Schlager; Szoboszlai, Forsberg, Werner; André Silva
Diffidati: nessuno

Man City: Ederson; Walker, Akanji, Rúben Dias, Aké; Rodri, Gündoğan; Mahrez, Bernardo Silva, Grealish; Haaland
Diffidati: nessuno

Highlights 2021/22: Leipzig - Man City 2-1

Inter - Porto

Inter: Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Mkhitaryan, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco; Martínez, Džeko
Diffidati: Bastoni, Martínez﻿

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu; Otávio, Uribe, Grujić, Galeno; Taremi, Pepê
Diffidati: nessuno

Guarda tutti i gol del Porto nella fase a gironi di Champions League

Martedì 21 febbraio

Liverpool - Real Madrid

Liverpool: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Núñez, Gakpo
Diffidati: Alexander-Arnold

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger, Alaba; Valverde, Camavinga, Modrić; Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior
Diffidati: nessuno

Highlights finale Champions League 2022: Liverpool - Real Madrid 0-1

Frankfurt - Napoli

Frankfurt: Trapp; Tuta, Jakić, N'Dicka; Buta, Kamada, Sow, Max; Lindstrøm, Kolo Muani, Götze
Diffidati: Hasebe, Jakić, Smolčić

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia
Diffidati: Politano

Guarda tutti i gol del Napoli nella fase a gironi di Champions League

Mercoledì 15 febbraio

Club Brugge - Benfica

Club Brugge: Mignolet; Mata, Hendry, Mechele, Meijer; Odoi, Onyedika; Buchanan, Vanaken, Sowah; Lang
Diffidati: Buchanan, Mignolet, Nielsen

Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, João Mário, Rafa Silva; Gonçalo Ramos
Diffidati: Florentino, Gonçalo Ramos, João Mário

Highlights: Club Brugge - Benfica 0-2

Dortmund - Chelsea

Dortmund: Kobel; Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Emre Can; Adeyemi, Bellingham, Salih Özcan, Brandt; Haller
Diffidati: Ryerson

Chelsea: Arrizabalaga; James, Thiago Silva, Koulibaly, Chilwell; Fernández, Loftus-Cheek; Ziyech, João Félix, Mudryk; Havertz
Diffidati: Gallagher, Koulibaly, Mount, Mudryk

Highlights: Dortmund - Chelsea 1-0

Martedì 14 febbraio

AC Milan - Tottenham

Milan: Tătăruşanu, Kalulu, Kjær, Thiaw; Saelemaekers, Krunić, Tonali, Hernández; Brahim Díaz, Giroud, Rafael Leão
Diffidati: Ballo, Krunić, Tomori

Tottenham: Forster; Lenglet, Dier, Romero; Emerson, Skipp, Sarr, Perišić; Kulusevski, Kane, Son
Diffidati: Bentancur, Dier, Lenglet

Highlights: Milan - Tottenham 1-0

Paris Saint-Germain - Bayern

Paris: Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Danilo, Verratti, Soler; Messi, Neymar
Diffidati: Ramos, Verratti

Bayern: Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt; João Cancelo, Kimmich, Goretzka Coman; Sané, Musiala; Choupo-Moting
Diffidati: Kimmich, Mazraoui

Highlights: Paris - Bayern 0-1

   

© 1998-2023 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: mercoledì, 22 febbraio 2023

Scelti per te

Stato di forma delle squadre degli ottavi
Live 21/02/2023

Stato di forma delle squadre degli ottavi

Segui lo stato di forma delle squadre degli ottavi prima dell'inizio della fase a eliminazione diretta.
Settima giornata Fantasy: chi scegliere come capitano?
Live 08/02/2023

Settima giornata Fantasy: chi scegliere come capitano?

Lionel Messi, Jude Bellingham, Victor Osimhen ed Erling Haaland sono i principali candidati alla fascia da capitano per l'andata degli ottavi di finale.
Cosa guardare mercoledì
Live 06/02/2023

Cosa guardare mercoledì

La sfida tra Borussia Dortmund e Chelsea è tra le gare più interessanti della settimana.