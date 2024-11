Statistiche e record di Jude Bellingham in Champions League: il più giovane titolare e marcatore inglese

Dopo aver lasciato il Borussia Dortmund per il Real Madrid, Jude Bellingham ha confermato il suo status di una delle promesse più importanti del calcio europeo con un gol in ciascuna delle prime quattro gare di UEFA Champions League giocate con il club spagnolo.

Il ventunenne centrocampista inglese ha riscritto la storia della competizione e vanta già numerosi record a suo nome e la vittoria dell'edizione 2023/24. UEFA.com elenca le statistiche chiave e i traguardi raggiunti.

Marcatore inglese più giovane in Champions League

17 anni 289 giorni

Dortmund - Man City 1-2, 14/04/2021

Bellingham ha messo a segno il suo primo gol in Champions League al ritorno dei quarti di finale, diventando contemporaneamente il più giovane marcatore inglese e il più giovane marcatore del Dortmund nella competizione. Nella classifica dei più giovani di tutti i tempi si trova al nono posto.

Guarda il gol di Bellingham contro il Man City nel 2021

Titolare inglese più giovane in una partita di Champions League

17 anni 113 giorni

Lazio - Dortmund 3-1, 20/10/2020

Titolare inglese più giovane in una partita della fase a eliminazione diretta di Champions League

17 anni 233 giorni

Sevilla - Dortmund 2-3, 17/02/2021

Titolare più giovane in 10 partite di Champions League

18 anni 91 giorni

Dortmund - Sporting 1-0, 28/09/2021

Marcatore inglese più giovane in trasferta in Champions League

18 anni 78 giorni

Beşiktaş - Dortmund 1-2, 15/09/2021

Marcatore più giovane in partite consecutive di Champions League

18 anni 78 giorni

Beşiktaş 1-2 Dortmund, 15/09/2021

Questo record è stato battuto nell'arco di due stagioni (gol contro Man City e Beşiktaş).

Primo giocatore inglese con meno di 20 anni a segnare in tre edizioni di Champions League

Bellingham ha segnato in tutte e quattro le edizioni di Champions League disputate finora, a partire dal gol da record contro il City agli ottavi di finale del 2020/21. Ha segnato solo una volta nel 2021/22 – contro il Beşiktaş alla prima giornata – e ha inaugurato la stagione 2022/23 con un gol. Si è ripetuto con il Real Madrid alla prima giornata del 2023/24, ma non è più un adolescente avendo compiuto 20 anni a giugno 2023.

Guarda il gol di Bellingham nella vittoria del Dortmund alla prima giornata

Record di gol segnati da un giocatore inglese con meno di 20 anni in Champions League

Bellingham, che ha compiuto 20 anni a giugno, ha già realizzato sei gol in Champions League.

Capitano più giovane a segnare in una partita di Champions League

19 anni 98 giorni

Sevilla - Dortmund 1-4, 05/10/2022

Giocatore inglese più giovane a disputare un quarto di finale di Champions League da titolare

17 anni 281 giorni

Man City - Dortmund 2-1, 06/04/2021

Secondo marcatore più giovane in una gara della fase eliminazione diretta di Champions League

17 anni 289 giorni

Dortmund - Man City 1-2, 14/04/2021

Quarto capitano più giovane nella storia della Champions League

19 anni 98 giorni

Sevilla - Dortmund 1-4, 05/10/2022

Per Opta Sports, Bellingham è il terzo capitano più giovane nella storia della Champions League dopo Rúben Neves (Porto, 18 anni 221 giorni), Arthur Vermeeren (Antwerp, 18 anni 273 giorni), e Matthijs de Ligt (Ajax, 19 anni 51 giorni)

Il giocatore più giovane a segnare un gol al 90' con il Real Madrid nella storia della Champions League

20 anni e 83 giorni

Real Madrid - Union Berlin 1-0, 20/09/23

Opta ha precisato che Bellingham è il giocatore più giovane a segnare un gol vincente al 90' per il Real Madrid in Champions League, e il più giovane inglese a farlo nella competizione per qualsiasi squadra.

È il quarto giocatore a segnare al suo debutto sia nella Liga che in Champions League con il club nel 21° secolo, dopo Cristiano Ronaldo (2009), Isco (2013) e Marco Asensio (2016).

Terzo giocatore a segnare nelle prime due partite di Champions League con il Real Madrid

Napoli - Real Madrid 2-3, 03/10/23

Con il gol a Napoli, il centrocampista è diventato il terzo giocatore a segnare nelle prime due presenze in Champions League con la maglia del Real Madrid, dopo Christian Karembeu nel 1998 e Cristiano Ronaldo nel 2009.



Secondo giocatore a segnare nelle prime tre partite di Champions League con il Real Madrid

Braga - Real Madrid 1-2, 24/10/23

Bellingham ha segnato tre gol in altrettante partite di Champions League con il Real Madrid con il suo gol in Portogallo alla terza giornata; è il secondo giocatore a segnare nelle prime tre partite con il club nella competizione, sempre dopo Karembeu nel 1998.

Primo giocatore inglese a segnare dieci gol in Champions League prima del suo 21esimo compleanno

Real Madrid - Napoli 4-2, 29/11/23

Dopo essere rimasto in panchina alla quarta giornata a causa di un infortunio alla spalla, Bellingham è tornato titolare contro il Napoli segnando quattro gol in altrettante presenze di Champions League con il Real Madrid e diventando il primo giocatore inglese – e solo il quarto in assoluto – a segnare dieci volte nella competizione prima del suo 21esimo compleanno.

Jude Bellingham esulta dopo il suo primo gol in Champions League goal AFP via Getty Images

Bellingham esulta dopo il suo secondo gol in Champions League goal Getty Images

Bellingham esulta dopo il suo terzo gol in Champions League contro il Copenhagen Borussia Dortmund/Getty Images

Bellingham esulta dopo il suo quarto gol in Champions League Getty Images

Bellingham esulta dopo il suo quinto gol in Champions League DeFodi Images via Getty Images

Mats Hummels si congratula con Bellingham per il suo sesto gol in Champions League DeFodi Images via Getty Images

Bellingham esulta dopo aver segnato il suo settimo gol in Champions League. Getty Images

Bellingham dopo il suo ottavo gol in Champions League e il secondo in altrettante partite con il Real Madrid AFP via Getty Images

Bellingham segna a Braga, la terza partita consecutiva di Champions League in cui ha trovato la rete AFP via Getty Images

Bellingham dopo aver segnato il suo decimo gol in Champions League, contro il Napoli UEFA via Getty Images