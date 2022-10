Le partite di martedì: colpo Milan a Zagabria, la Juve si sveglia tardi

Il Milan fa poker a Zagabria e sale al secondo posto nel Gruppo E. La Juventus affonda, prova a rialzarsi ma perde ancora, salutando definitivamente la UEFA Champions League. Vittoria per 7-2 per il Paris Saint-Germain, che vola agli ottavi insieme a Chelsea, Dortmund e Benfica.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del martedì della quinta giornata.

Chi è qualificato agli ottavi? Bayern (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)*

Club Brugge (BEL)

Dortmund (GER)

Manchester City (ENG)*

Napoli (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Real Madrid (ESP) *Primo posto matematico nel girone

Gruppo E

Il Chelsea si qualifica agli ottavi interrompendo un'imbattibilità casalinga del Salisburgo che durava da 40 partite fra tutte le competizioni. I Blues sono irresistibili nel primo tempo, ma vanno in vantaggio solo con una finalizzazione di Mateo Kovačić, mentre il portiere di casa Philipp Köhn viene impegnato più volte. La formazione austriaca pareggia subito dopo l'intervallo con Junior Adamu, ma Kai Havertz ha l'ultima parola e al 64' infila il pallone all'incrocio.

02/11: Chelsea - Dinamo Zagreb (21:00), AC Milan - Salzburg (21:00)

Il Milan cambia marcia nel secondo tempo e sale al secondo posto nel Gruppo E, mettendo anche fine alle speranze di qualificazione della Dinamo. I rossoneri passano in vantaggio poco prima dell'intervallo con un colpo di testa in tuffo di Matteo Gabbia e mettono il risultato al sicuro a inizio ripresa con Rafael Leão e un rigore di Olivier Giroud. L'autogol di Robert Ljubičić rigira il coltello nella piaga per la Dinamo, che ora può solo arrivare terza nel girone.

02/11: Chelsea - Dinamo Zagreb (21:00), AC Milan - Salzburg (21:00)

Gruppo F

Lo Shakhtar non va oltre il pareggio a Glasgow e dovrà battere il Lipsia alla sesta giornata per passare agli ottavi. Un primo tempo tranquillo prende vita quando Giorgos Giakoumakis segna per il Celtic dopo la mezz'ora, ma un lampo di genio di Mykhaylo Mudryk nella ripresa assicura il secondo 1-1 tra le due squadre in questa edizione. Lo Shakhtar andrà almeno in Europa League, mentre il Celtic è matematicamente quarto.

02/11: Real Madrid - Celtic (18:45), Shakhtar - Leipzig (18:45)

Dopo un'importante vittoria contro i campioni in carica, il Lipsia avrà bisogno di un punto all'ultima giornata per guadagnare la qualificazione. Joško Gvardiol apre le marcature di testa, poi Christopher Nkunku raddoppia con una bordata sotto la traversa. Un bella incornata di Vinícius Júnior permette al Real Madrid di accorciare allo scoccare dell'intervallo, ma nella ripresa il brasiliano spreca una ghiotta occasione e Timo Werner punisce sull'altro fronte con un tap-in. Nel finale, Rodrygo accorcia nuovamente dal dischetto dopo l'atterramento in area subito da Nkunku.

02/11: Real Madrid - Celtic (18:45), Shakhtar - Leipzig (18:45)

Gruppo G

In un incontro vincente, entrambe le squadre trovano il punto necessario per conquistare i primi due posti nel Gruppo G. Poco prima del quarto d'ora della ripresa, Gregor Kobel indovina l'angolo e respinge un calcio di rigore di Riyad Mahrez, atterrato in area da Emre Can. I padroni di casa hanno la meglio nel primo tempo: Stefan Ortega, all'esordio nel City, ferma i vivaci Karim Adeyemi e Giovanni Reyna, mentre Youssoufa Moukoko conclude di poco a lato prima dell'intervallo.

02/11: Man City - Sevilla (21:00), Copenhagen - Dortmund (21:00)

Le squadre rimangono in sostanziale equilibrio fino all'88', ma il Copenaghen rimpiange i due legni colpiti prima e dopo il gol nel subentrato Youssef En-Nesyri. Le reti nel finale di Isco (pregevole) e Gonzalo Montiel segnano il destino degli ospiti, che perdono anche Davit Khocholava per espulsione nel recupero. I danesi, a zero gol segnati nel Gruppo G, sono relegati al quarto posto.

02/11: Man City - Sevilla (21:00), Copenhagen - Dortmund (21:00)

Gruppo H

Lionel Messi e Kylian Mbappé segnano due gol a testa contro il Maccabi Haifa e suggellano la qualificazione anticipata del PSG. A segno anche Neymar, mentre l'autogol di Sean Goldberg contribuisce a una vittoria con sette reti che mancava da novembre 2017 (7-1 sul Celtic). L'ultimo gol dei padroni di casa è di Carlos Soler su pregevole assist di Messi. Abdoulaye Seck segna due volte di testa per il Maccabi, che rimane in coda al Gruppo H e subisce la sconfitta più pesante di sempre per un club israeliano in Champions League.

02/11: Juventus - Paris (21:00), Maccabi Haifa - Benfica (21:00)

La rimonta nel finale della Juventus arriva troppo tardi e il Benfica festeggia la qualificazione agli ottavi. António Silva porta in vantaggio i padroni di casa con il suo primo gol in prima squadra, ma la Juve pareggia in mischia con Moise Keane. Quindi, João Mário trasforma un rigore e Rafa Silva va in gol con un pregevole colpo di tacco: è la prima volta che la Juve va sotto di tre reti nel primo tempo in Champions League. Silva porta il risultato sul 4-1 nel secondo tempo e sfiora addirittura la tripletta; nel frattempo, Arkadiusz Milik e Weston McKennie accorciano sul 4-3, ma la squadra portoghese resiste.

02/11: Juventus - Paris (21:00), Maccabi Haifa - Benfica (21:00)