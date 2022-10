Benfica - Juventus 4-3, Bianconeri eliminati

La Juventus è fuori dalla UEFA Champions League dopo una sconfitta per 4-3 in casa del Benfica. Ai Bianconeri non basta il tentativo di rimonta dei 19enni - specialmente dello scatenato Samuel Iling-Junior - contro un Benfica che aveva già fatto abbastanza per meritare tre punti e qualificazione.

Tante le assenze importanti in casa Juve. Massimiliano Allegri parte con Federico Gatti - al debutto in UEFA Champions League - nella difesa a tre con Danilo e Leonardo Bonucci. Davanti Moise Kean è preferito ad Arkadiusz Milik come spalla di Dušan Vlahović.

Il Benfica colleziona subito una serie di corner e sugli sviluppi del quarto passa in vantaggio. Bel cross di Enzo Fernandez dalla sinistra e il 18enne talento António Silva trova l'incornata vincente per il suo primo gol in assoluto da professionista.

La Juve risponde subito sempre sugli sviluppi di un corner. A risolvere la mischia ci pensa Kean. Il pari dura però poco perché Juan Cuadrado commette fallo di mano in area e João Mário riporta avanti il Benfica dal dischetto.

Vlahović non sfrutta la palla del possibile nuovo pareggio sul bel centro basso di Filip Kostić e il Benfica segna immediatamente il terzo gol sfruttando a pieno la qualità di João Mário e Rafa Silva. L'attaccante insacca di tacco sul perfetto centro dell'ex centrocampista dell'Inter.

La ripresa inizia con Milik al posto di Kean nell'attacco della Juventus, ma il Benfica segna ancora. Errore in uscita di Bonucci e Grimaldo serve in area Rafa Silva che trova la rete con un morbido tocco sotto.

La gioia di Antonio Silva Getty Images

La Juve sembra non averne per reagire. Allegri sfrutta l'occasione per far fare esperienza ai 19enni Fabio Miretti, Matias Soulé e Samuel Iling-Junior. Quest'ultimo bagna il debutto in UEFA Champions League con un assist per lo splendido gol al volo di Milik.

Il 19enne esterno inglese è scatenato e da un'altra sua progressione sulla sinistra nasce anche il gol di McKennie che riapre totalmente la partita. La Juve dei giovani ci crede anche perché Rafa Silva la grazia in contropiede colpendo il palo.

Ancora Iling-Junior crea per Soulé che però non centra il bersaglio da buona posizione. Finisce 4-3 per il Benfica. Alla Juve non resta che lottare per il terzo posto.