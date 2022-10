Le partite di martedì: tonfo Juve, il Milan cade di nuovo

Il Maccabi Haifa batte la Juventus per 2-0 e centra la sua prima vittoria in UEFA Champions League dopo 20 anni. Seconda sconfitta del Milan contro il Chelsea, che vince 2-0 a San Siro.Il Manchester City perde i primi punti in UEFA Champions League 2022/23 ma vola ugualmente agli ottavi.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del martedì della quarta giornata.

Chi può qualificarsi? Facciamo i calcoli

Gruppo E

Il Salisburgo pareggia a Zagabria e rimane imbattuto nel girone. Nicolas Seiwald porta in vantaggio gli ospiti a inizio gara, ma la Dinamo domina nel resto del primo tempo e ottiene la sua ricompensa quando il tiro di Robert Ljubičić viene deviato in gol. Il secondo tempo è scarno di occasioni, anche se entrambe le squadre colpiscono la traversa: prima tocca a Luka Sučić del Salisburgo, poi a Petar Bočkaj su punizione.

25/10: Salzburg - Chelsea (18:45), Dinamo Zagreb - AC Milan (21:00)

La squadra di Graham Potter sale in testa al Gruppo E con una rara vittoria in Italia. I rossoneri rimangono in dieci uomini al 18', quando l'ex di turno Fikayo Tomori atterra Mason Mount in area; sul dischetto si presenta Jorginho, che non sbaglia. Pierre-Emerick Aubameyang raddoppia con una conclusione perentoria dopo un tocco astuto di Mount. I padroni di casa hanno anche la possibilità di tornare in gara, ma Olivier Giroud incorna a lato e il subentrato Sergino Dest spara alto.

25/10: Salzburg - Chelsea (18:45), Dinamo Zagreb - AC Milan (21:00)

Gruppo F

Il Lipsia segna due gol nel secondo tempo ed è ancora padrone del suo destino, ponendo fine alle speranze di qualificazione del Celtic. Matt O'Riley colpisce un palo e Kyogo Furuhashi incorna di poco alto prima dell'intervallo, ma poi gli ospiti prendono il sopravvento. Il bel colpo di testa di Timo Werner regala al Lipsia il vantaggio, poi l'ex Chelsea diventa assist man e propizia il raddoppio di Emil Forsberg a 6' dalla fine.

25/10: Celtic - Shakhtar (21:00), Leipzig - Real Madrid (21:00)

Il colpo di testa nel recupero di Antonio Rüdiger nega allo Shakhtar una storica vittoria sul Real Madrid a Varsavia. Oleksandr Zubkov – in gol nella sconfitta per 2-1 della scorsa settimana – segna di testa su cross dalla sinistra di Mykhailo Mudryk subito dopo l'intervallo. La formazione ucraina cerca il raddoppio e Lassina Traoré scheggia la traversa, ma Rüdiger anticipa coraggiosamente Anatoliy Trubin su un traversone di Toni Kroos al 5' di recupero e regala un punto alle merengues.

25/10: Celtic - Shakhtar (21:00), Leipzig - Real Madrid (21:00)

Gruppo G

Con Erling Haaland a riposo, il City è costretto al secondo 0-0 di sempre nella fase a gironi dopo una straordinaria prima mezz'ora. In apertura viene annullato il gol di Rodri per un fallo di mano di Riyad Mahrez, che poi si fa ipnotizzare dal dischetto da Kamil Grabara. L'algerino viene sacrificato al 32' dopo l'espulsione di Sergio Gómez per fallo su Hákon Arnar Haraldsson. Entrambe le squadre si procurano qualche mezza occasione, ma nessuna riesce a trovare la via del gol.

25/10: Sevilla - Copenhagen (18:45), Dortmund - Man City (21:00)

Il Dortmund strappa un pareggio e spreca la possibilità di assicurarsi un posto agli ottavi. Gli ospiti passano in vantaggio con un colpo di testa dell'ottimo Tanguy Nianzou, ma Jude Bellingham pareggia con intelligenza passando il pallone sulla fascia prima di avventarsi sul successivo cross. I padroni di casa sanno che una vittoria significherebbe la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, ma ad andare più vicino al gol è Erik Lamela, fermato in qualche modo da Gregor Kobel dalla corta distanza.

25/10: Sevilla - Copenhagen (18:45), Dortmund - Man City (21:00)

Gruppo H

La doppietta di Omar Atzili regala al Maccabi Haifa i primi punti nel Gruppo H. Dopo un intervento di Wojciech Szczęsny su Frantzdy Pierrot, Atzili apre le marcature al 7' svettando di testa su un cross di Pierre Cornud. I padroni di casa continuano a dominare e raddoppiano prima dell'intervallo, quando Pierrot lancia a rete Atzili che conclude all'incrocio. Josh Cohen ferma Dušan Vlahović, e anche se la Juve migliora nella ripresa non riesce a impegnare nuovamente il portiere.

25/10: Paris - Maccabi Haifa (21:00), Benfica - Juventus (21:00)

Kylian Mbappé diventa il miglior marcatore del Paris in Champions League, ma per la seconda settimana consecutiva la squadra francese viene fermata dal Benfica. Con Lionel Messi infortunato, Mbappé apre le marcature dal dischetto dopo un fallo su Juan Bernat, mettendo a segno il suo 31esimo gol con il club nella competizione e superando Edinson Cavani. Il Paris, però, non trova il raddoppio per suggellare la qualificazione e viene raggiunto da un altro rigore trasformato da João Mário nel secondo tempo. Nel finale, Mbappé conclude sotto la traversa, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

25/10: Paris - Maccabi Haifa (21:00), Benfica - Juventus (21:00)