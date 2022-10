Le partite di martedì: vincono Napoli e Inter, Bayern a valanga e terzo successo per il Bruges

Il Bayern fa la storia in UEFA Champions League ma deve condividere i titoli dei giornali con il Napoli, che segna sei gol sul campo dell'Ajax, e il Club Brugge, che batte l'Atlético de Madrid e centra la terza vittoria nella fase a gironi. Nel frattempo, l'Inter vince di misura contro il Barcellona e il Gruppo D diventa sempre più serrato dopo la vittoria in rimonta del Marsiglia.

UEFA.com riepiloga le partite del martedì della terza giornata.

Gruppo A

Highlights: Liverpool - Rangers 2-0

Il Liverpool consolida il secondo posto nel Gruppo A con una vittoria ad Anfield. La splendida punizione di Trent Alexander-Arnold dopo sette minuti dà inizio alla serata, ma una serie di parate di Allan McGregor, in particolare su Darwin Núñez, tiene il risultato sull'1-0. Il raddoppio arriva solo nel secondo tempo grazie a un rigore di Mohamed Salah, che segna il suo decimo gol in altrettante partite della fase a gironi.

12/10: Rangers - Liverpool (21:00)

Highlights: Ajax - Napoli 1-6

Il Napoli è sempre più spietato e rimane primo nel Gruppo A con tre lunghezze di vantaggio. Sorprendentemente, gli ospiti vincono dopo aver subito il gol dell'1-0 di Mohammed Kudos. Giacomo Raspadori pareggia ben presto, poi Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia segnano i loro primi gol in Champions League prima e dopo la rete di Piotr Zieliński e la seconda personale di Raspadori. Dopo l'espulsione del capitano di casa Dušan Tadić, Giovanni Simeone firma il sesto gol all'81'.

12/10: Napoli - Ajax (18:45)

Gruppo A In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti NAP Napoli Ora in gioco 3 3 0 0 13 2 11 9 LIV Liverpool Ora in gioco 3 2 0 1 5 5 0 6 AJX Ajax Ora in gioco 3 1 0 2 6 8 -2 3 RAN Rangers Ora in gioco 3 0 0 3 0 9 -9 0

Gruppo B

Highlights: Porto - Leverkusen 2-0

Zaidu e Galeno, entrati nel secondo tempo, regalano la prima vittoria al Porto. I due gol arrivano su assist di Mehdi Taremi, che va anche a segno personalmente alla fine del primo tempo: il VAR, però, annulla la sua rete e assegna un rigore nell'altra area. Diogo Costa neutralizza il tiro dal dischetto di Patrik Schick e il Leverkusen conclude la ripresa ancora peggio perché vede espellersi Jeremie Frimpong per doppia ammonizione.

12/10: Leverkusen - Porto (21:00)

Highlights: Club Brugge 2-0 Atlético

Ferran Jutglà segna un gol e ne ispira un altro, aiutando il Club Brugge a centrare la terza vittoria consecutiva. Dopo aver resistito alla carica iniziale degli ospiti, il Bruges va in vantaggio al 36', quando Jutglà serve il compagno di reparto Kamal Sowah. Lo spagnolo viene neutralizzato da Jan Oblak a inizio ripresa ma non sbaglia al quarto d'ora dopo una bella azione di Tajon Buchanan. Griezmann ha una buona occasione per riportare in carreggiata l'Atlético ma manda un calcio di rigore sulla traversa.

12/10: Atlético - Club Brugge (18:45)

Gruppo C

Highlights: Bayern - Plzeň 5-0

Leroy Sané segna una doppietta e consente al Bayern di prolungare la sua striscia di imbattibilità nella fase a gironi a ben 31 partite (record). Sané apre le danze con un bel gol su azione solitaria e già al 21' il punteggio è di 3-0 dopo le reti di Serge Gnabry e Sadio Mané. Sané firma la doppietta personale a inizio ripresa, mentre il subentrato Eric Maxim Choupo-Moting conclude un'altra manovra fluida del Bayern al 59' e fissa il punteggio sul 5-0.

12/10: Plzeň - Bayern (21:00)

Highlights: Inter - Barcelona 1-0

Hakan Çalhanoğlu segna il suo primo gol in Champions League dopo sei anni e permette all'Inter di scavalcare il Barcellona nel Gruppo C. Nel recupero del primo tempo, il nazionale turco calcia da fuori area e manda la palla dietro il palo alla destra di Marc-André ter Stegen, concludendo una solida prestazione dei nerazzurri. Il Barcellona domina nel possesso palla ma si scontra più volte con la difesa dei padroni di casa. La sua migliore occasione è un palo colpito da Ousmane Dembélé al quarto d'ora della ripresa.

12/10: Barcelona - Inter (21:00)

Gruppo C In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti BAY Bayern Ora in gioco 3 3 0 0 9 0 9 9 INT Inter Ora in gioco 3 2 0 1 3 2 1 6 BAR Barcelona Ora in gioco 3 1 0 2 5 4 1 3 PLZ Plzeň Ora in gioco 3 0 0 3 1 12 -11 0

Gruppo D

Highlights: Marseille - Sporting CP 4-1

Francisco Trincão segna nei primi 60 secondi, ma un inizio da sogno si trasforma velocemente in una serata da incubo per gli ospiti. Il protagonista in negativo è il portiere Antonio Adán, che con due errori favorisce i gol di Alexis Sánchez e Amine Harit e poi viene anche espulso per fallo di mano. Leonardo Balerdi firma ben presto il terzo gol dei padroni di casa, poi Chancel Mbemba chiude l'incontro nel finale.

12/10: Sporting CP - Marseille (21:00)

Highlights: Frankfurt - Tottenham 0-0

Altra serata frustrante sotto porta per il Tottenham, che viene fermato sullo 0-0 dai debuttanti in Champions League. Harry Kane sbaglia tre buone occasioni nel primo tempo, mentre Heung-Min Son conclude di poco a lato. La squadra di Antonio Conte domina senza mai concretizzare e non subisce tiri in porta: l'unico intervento di Hugo Lloris è una respinta su Ansgar Knauff da distanza ravvicinata.

12/10: Tottenham - Frankfurt (21:00)