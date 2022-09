Le partite di martedì: bene l'Inter, il Bayern stende anche il Barça, vittoria in extremis per il Liverpool

Il Bayern si dimostra troppo forte anche per il Barcellona e conquista la seconda vittoria consecutiva, come fanno inaspettatamente anche Sporting CP e Club Brugge. Il Liverpool vince allo scadere contro l'Ajax e centra il primo successo nel girone.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del martedì della seconda giornata.

Gruppo A

Un colpo di testa di Joël Matip all'89' regala la vittoria al Liverpool e interrompe la striscia di sette vittorie consecutive dell'Ajax nella fase a gironi di Champions League. I padroni di casa vanno in vantaggio al 17' con Mohamed Salah e continuano a dominare fino a 3' dall'intervallo, quando Mohammed Kudus pareggia con un tiro portentoso. Remko Pasveer si prodiga in una serie di parate e tiene in gara i lancieri, che però capitolano nel finale. I Reds salgono a quota tre punti e raggiungono momentaneamente il Napoli.

04/10: Liverpool - Rangers, Ajax - Napoli

Gruppo A In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti NAP Napoli Ora in gioco 1 1 0 0 4 1 3 3 LIV Liverpool Ora in gioco 2 1 0 1 3 5 -2 3 AJX Ajax Ora in gioco 2 1 0 1 5 2 3 3 RAN Rangers Ora in gioco 1 0 0 1 0 4 -4 0

Gruppo B

Il Bruges travolge il Porto e vola nel Gruppo B con due vittorie consecutive. Gli ospiti passano in vantaggio con Ferran Jutglà, che viene atterrato in area da João Mário e trasforma personalmente il calcio di rigore. I due cambi nell'intervallo dei padroni di casa non hanno effetto e Jutglà serve Kamal Sowah per un bel gol del raddoppio. Andreas Skov Olsen fa tris, mentre Antonio Nusa firma il quarto gol e chiude una serata da ricordare per la formazione belga.

04/10: Porto - Leverkusen, Club Brugge - Atlético

Il Leverkusen segna due gol nel finale, come aveva fatto l'Atlético la scorsa settimana, e raccoglie i primi punti nel Gruppo B. Un primo tempo senza reti lascia il posto a una ripresa più aperta, ma i padroni di casa colpiscono due legni in rapida successione con Patrick Schick e Adam Hložek. Alla fine però, un tiro piazzato di Robert Andrich porta il risultato sull'1-0, poi Moussa Diaby finalizzata un contropiede da manuale e suggella la vittoria.

04/10: Porto - Leverkusen, Club Brugge - Atlético

Gruppo C

Edin Džeko segna e poi propizia il raddoppio di Denzel Dumfries, regalando all'Inter una facile vittoria a Plzeň. I nerazzurri dominano dall'inizio alla fine, mentre i padroni di casa devono ringraziare soprattutto Jindřich Staněk. Il portiere, però, viene superato due volte, da Džeko nel primo tempo e da un tiro imparabile di Dumfries a metà del secondo. Il Plzeň rimane anche in 10 uomini per l'espulsione di Pavel Bucha.

04/10: Bayern - Plzeň, Inter - Barcelona



Mentre Robert Lewandowski delude al suo ritorno a Monaco, il Bayern segna due gol in cinque minuti nel secondo tempo e sale al comando nel Gruppo C. Lewandowski conclude sopra la traversa e poi si vede parare un colpo di testa, commettendo due errori che si riveleranno fondamentali. La formazione tedesca, piuttosto sconnessa nel primo tempo, si porta in vantaggio con un colpo di testa di Lucas Hernández su calcio d'angolo. Pochi minuti dopo, Leroy Sané si fa strada nella difesa ospite e mette il punto esclamativo sulla seconda vittoria del Bayern.

04/10: Bayern - Plzeň, Inter - Barcelona

Gruppo C In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti BAY Bayern Ora in gioco 2 2 0 0 4 0 4 6 BAR Barcelona Ora in gioco 2 1 0 1 5 3 2 3 INT Inter Ora in gioco 2 1 0 1 2 2 0 3 PLZ Plzeň Ora in gioco 2 0 0 2 1 7 -6 0

Gruppo D

Lo Sporting centra la seconda vittoria su due dopo un finale straordinario a Lisbona. Le squadre si trovano ancora sullo 0-0 al 90', ma due reti in extremis di altrettanti subentrati ribaltano irrevocabilmente la partita. Prima, Paulinho incorna sul primo palo su calcio d'angolo e batte finalmente Hugo Lloris, poi una meravigliosa conclusione in solitaria di Arthur Gomes scatena i festeggiamenti del pubblico di casa.

04/10: Marseille - Sporting CP, Frankfurt - Tottenham

Il gol di Jesper Lindstrøm nel primo tempo basta a regalare i tre punti al Francoforte e consegna al Marsiglia la seconda sconfitta consecutiva nel Gruppo D. Il nazionale danese sfrutta un errore della difesa di casa e segna a 2' dall'intervallo. Lo stesso giocatore si vede negare il raddoppio da una splendida parata di Pau López, mentre il gol in fuga di Daichi Kamada viene annullato per fuorigioco.

04/10: Marseille - Sporting CP, Frankfurt - Tottenham