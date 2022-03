PepsiCo Changemakers: giocatori decisivi all'andata degli ottavi

UEFA Champions League Changemakers, presentato da PepsiCo, riepiloga i momenti che hanno dato una svolta all'ultima tornata di incontri.

In questo speciale parleremo del decisivo ingresso di Neymar contro il Real Madrid, dell'intervento sulla linea di Benjamin Pavard (Bayern), del gol del subentrato Anthony Elanga e di molto altro ancora.

Ingresso e assist di Neymar

Guarda lo straordinario gol di Mbappé

Il Paris controlla gran parte della gara contro il Real Madrid ma non riesce a scardinarne la difesa; dunque, non è una sorpresa che tutti attendano l'ingresso di Neymar, infortunato da novembre. Il brasiliano entra e, in pieno recupero, serve il pallone che porta al sensazionale gol di Kylian Mbappé.

La respinta sulla linea di Benjamin Pavard

Il gol di Chikwubuike Adamu a metà del primo tempo arriva come una doccia fredda per il Bayern, che mentre assedia i padroni di casa rischia anche di subire il 2-0. A tenerlo in gara è una respinta di Pavard sulla linea, poi arriva il gol dell'1-1.

Roberto Firmino entra e segna

Il gol di testa di Firmino

Il Liverpool ha le spalle al muro per gran parte della serata a Milano, anche nelle battute iniziali del secondo tempo. Roberto Firmino, entrato al posto di Diogo Jota nell'intervallo, inverte l'inerzia della gara con un importante gol di testa che precede la rete del 2-0 per gli ospiti.

Dani Parejo ispira la rimonta

Il Villarreal subisce il gol di Dušan Vlahović dopo appena 33 secondi, ma reagisce con vigore e obbliga la Juve difendere il vantaggio. Il gol dell'1-1 arriva grazie a Parejo, che si inserisce in area per raccogliere un assist calibrato di Étienne Capoue e non dà scampo a Wojciech Szczęsny.

Il gol prezioso di Anthony Elanga

Guarda il gol di Elanga

Lo United è costretto a inseguire per lunghi tratti contro l'Atlético, ma 15 minuti dalla fine inserisce il 19enne Elanga. La mossa di Ralf Rangnick dà subito i suoi frutti, perché il giocatore raccoglie un passaggio perfetto di Bruno Fernandes e insacca con un diagonale.