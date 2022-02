Chelsea - LOSC Lille 2-0: Blues saldamente al comando

Kai Havertz e Christian Pulišić regalano al Chelsea un convincente 2-0 sul LOSC nella gara di andata degli ottavi di UEFA Champions League.

I momenti chiave 8': Havertz porta in vantaggio il Chelsea

63': Pulišić raddoppia

La partita in pillole: il Chelsea continua a volare

Kai Havertz con i compagni dopo il gol

Dopo il successo in Coppa del Mondo FIFA per club, il Chelsea parte a razzo e può addirittura portarsi sul 3-0 con Havertz nei primi otto minuti. L'attaccante tedesco, che conclude alto alla prima occasione e si fa neutralizzare da Leo Jardim alla seconda, insacca al terzo tentativo con un colpo di testa su angolo di Hakim Ziyech.

Quindi, Jardim ferma Marcus Alonso e gli ospiti cominciano a entrare in partita, ma nel primo tempo impegnano Edouard Mendy solo al 36' volta con Benjamin André.

L'undici di Thomas Tuchel riprende il controllo nella ripresa e l'intervento di Zeki Çelik su Alonso riesce solo ad arginare temporaneamente il pericolo. Il secondo gol arriva al 63' dopo una bella incursione al centro di N'Golo Kanté, che poi serve Pulišić per la conclusione vincente sul secondo palo.

Il LOSC evita ulteriori danni, ma Jocelyn Gourvennec sa che la sua squadra dovrà essere più aggressiva per ribaltare la gara di ritorno del 16 marzo.

PlayStation® Player of the Match: N'Golo Kanté (Chelsea)

"È ovunque dall'inizio alla fine, recupera palloni, vince gli uno contro uno e propizia il secondo gol di Pulišić. Una partita straordinaria giocata ad alta intensità".

Panel degli osservatori tecnici UEFA

Joe Cole, BT Sport "Le uniche notizie negative per il Chelsea sono gli infortuni di Kovačić e Ziyech. Tuchel sarà molto contento dell'ottima prestazione della squadra nel secondo tempo".

Statistiche

• Il Chelsea ha vinto le ultime sei partite casalinghe di Champions League senza subire gol (GF15 GS0).

• Mendy non ha subito gol in 14 partite di Champions League su 18 (9 su 12 la scorsa stagione e 5 su 6 in questa).

• I Blues hanno un bilancio di V9 P4 S0 fra tutte le competizioni quando Havertz è andato in gol.

• Il Chelsea ha subito un solo gol nelle ultime nove partite di Champions League a Stamford Bridge.

• Il LOSC ha perso le ultime cinque gare esterne contro squadre inglesi nelle competizioni UEFA.

Christian Pulišić dopo il 2-0

Formazioni

Chelsea: Mendy; Thiago Silva, Rüdiger, Christensen; Azpilicueta, Kovačić (Loftus-Cheek 51'), Kanté, Alonso (Sarr 80'); Ziyech (Saúl Ñíguez 60'), Havertz, Pulišić (Werner 80')

LOSC: Jardim; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Tiago Djaló (Gudmundsson 76'); Onana (Burak Yılmaz 65'), André, Xeka; Renato Sanches (Ben Arfa 81'), David (Zhegrova 81'), Bamba