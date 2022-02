Villarreal-Juventus 1-1: Vlahović non basta, pari Juve in Spagna

La Juventus conquista un pareggio esterno nell'andata degli ottavi di UEFA Champions League. All'Estadio de la Cerámica, Dušan Vlahović trova subito – dopo neanche un minuto - il gol all'esordio, ma il Villarreal pareggia nella ripresa grazie a Dani Parejo: la sfida finisce 1-1.

Reduce da un poco convincente pareggio, sempre 1-1, nel derby contro il Torino, la squadra di Massimiliano Allegri – specie nel primo tempo – è tornata ai fasti di un tempo, ma non è riuscita a portare via un successo contro la formazione guidata da Unai Emery, vincitrice dell’ultima UEFA Europa League. Nella Comunità Valenciana, comunque, è arrivato il sedicesimo risultato utile consecutivo.

La partita inizia come meglio non potrebbe per i Bianconeri. Sono trascorsi appena 32 secondi quando un lancio dalle retrovie di Danilo, confermato difensore centrale, pesca Vlahović, che con un destro in diagonale supera Gerónimo Rulli dopo un "bacio" al palo. L'attaccante serbo, arrivato nel mercato invernale dalla Fiorentina, firma così il gol più veloce di un giocatore all'esordio nella competizione. Il precedente primato apparteneva all’ex bianconero Andreas Möller, che il 13 settembre 1995 segnò 35 secondi dopo il suo debutto in Champions League con il Borussia Dortmund [proprio contro la Juventus].

Il Sottomarino Giallo, imbattuto nelle ultime quattro partite e con appena un gol al passivo, accusa il colpo, ma prova a reagire. L'argentino Giovani Lo Celso, in prestito dal Tottenham, scheggia la traversa dopo la percussione di Alfonso Pedraza, anche per la pressione di Adrien Rabiot. Poi la conclusione di tacco dell'olandese Arnaut Danjuma, deviata da Danilo, trova pronto all'intervento Wojciech Szczęsny.

Il primo tempo della squadra di Allegri è di livello. Nella ripresa Leonardo Bonucci prende il posto di Alex Sandro e i Bianconeri si rendono pericolosi con l'attaccante spagnolo Álvaro Morata. Poi arriva il calo. Il portiere della Juventus è reattivo su Alberto Moreno, un passato nel Liverpool, ma al 67' i padroni di casa trovano il pareggio.

La gioia dei giocatori del Villarreal dopo il pareggio di Daniel Parejo nella sfida contro la Juventus UEFA via Getty Images

I difensori bianconeri si perdono Parejo sul taglio, il centrocampista raccoglie l'assist di Étienne Capoue e di sinistro batte Szczęsny per l'1-1. Il Villarreal spinge, ma la squadra di Allegri si fa pericolosa in transizione con Vlahović, che “testa” i riflessi di Rulli.

Finisce senza vincitori né vinti: l'1-1 lascia tutto aperto in vista della gara di ritorno, a Torino il 16 marzo.

PlayStation® Player of the Match: Dani Parejo (Villarreal)

"Per la sua prestazione nel secondo tempo, ha segnato un gol decisivo, ha preso in mano il gioco e ha guidato la rimonta della sua squadra. Ha mostrato senso di responsabilità come leader della sua squadra".

Osservatore Tecnico UEFA



FORMAZIONI

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (Estupiñán 79); Chukwueze (Yeremi Pino 90), Capoue, Parejo, Moreno (Trigueros 79); Lo Celso, Danjuma (Dia 90)

Juventus: Szczęsny; Danilo, De Ligt, Alex Sandro (Bonucci 46); Cuadrado, McKennie (Zakaria 81), Locatelli (Arthur 71), Rabiot,  De Sciglio (Pellegrini 87); Vlahović, Morata



Marcatori: 1' Vlahović (J), 66' Parejo (V)



Arbitro: Daniel Siebert (Germania)