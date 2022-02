Guida agli ottavi di UEFA Champions League: Salzburg - Bayern, Inter - Liverpool

La seconda tornata di incontri degli ottavi di UEFA Champions League propone grandi sfide, sottotrame interessanti e diversi giocatori da tenere d'occhio.

In collaborazione con Expedia, passiamo in rassegna i maggiori spunti di discussione.

Esordienti contro veterani

Tutti i gol del Bayern nella fase a gironi

Il Salisburgo è per la prima volta agli ottavi ma difficilmente avrebbe potuto pescare una squadra più difficile. Il Bayern, infatti, ha passato il turno 13 volte su 17 ed è stato eliminato solo una volta nelle ultime 10 partecipazioni.

I campioni di Bundesliga, inoltre, non perdono da 21 trasferte. L'ultima sconfitta lontano da Monaco è stata quella per 3-0 contro il Paris alla seconda giornata dell'edizione 2017/18. Se non fosse abbastanza, Matthias Jaissle avrà anche notato che il Bayern ha superato la fase a gironi a punteggio pieno.

Il Liverpool torna a San Siro

Insolitamente, i Reds giocheranno nello stesso stadio per la seconda volta consecutiva, anche se contro squadre diverse. L'undici di Jürgen Klopp conosce bene San Siro, dove ha battuto 2-1 l'AC Milan alla sesta giornata e centrato la sesta vittoria su sei nella fase a gironi.

I nerazzurri tornano agli ottavi dopo 10 anni ma hanno un bilancio positivo in casa contro le squadre inglesi (V11 P3 S2). Le ultime cinque gare casalinghe si sono concluse con una vittoria: l'ultima è stata il 2-1 contro il Tottenham nella fase a gironi 2018/19.