Ottavi di finale Champions League, Inter - Liverpool: dove guardarla, probabili formazioni e modifiche alle rose

Inter e Liverpool si affrontano mercoledì 16 febbraio nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Inter - Liverpool in breve

Quando: mercoledì 16 febbraio (21:00 CET)

Dove: Stadio San Siro, Milano

Cosa: andata ottavi di finale UEFA Champions League (second leg 8 March)

Chi: Inter (seconda Gruppo D) contro Liverpool (prima Gruppo B)

