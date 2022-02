Coppa del Mondo per Club: il Chelsea diventa l'ottava europea ad aggiudicarsi il titolo

Il gol di Kai Havertz decide la finale della Coppa del Mondo per club FIFA contro il Palmeiras e regala al Chelsea il primo trionfo nella competizione.

Il tedesco - eroe anche dell'edizione 2021 di UEFA Champions League - firma il gol del definitivo 2-1 al 117' su calcio di rigore dopo un fallo di mano commesso dal difensore Luan. I Blues diventano l'ottavo differente club europeo ad aggiudicarsi la competizione, per la nona edizione di fila.

Romelu Lukaku aveva aperto le marcature per la squadra di Thomas Tuchel ma poco dopo la formazione brasiliana aveva pareggiato i conti con Raphael Veiga.

Alla Coppa del Mondo per Club si sono qualificate sette squadre: Al Jazira Club (Emirati Arabi Uniti), Pirae (Tahiti), Al Ahly (Egitto), Chelsea (Inghilterra), Palmeiras (Brasile), Monterrey (Messico) e Al Hilal (Arabia Saudita). Entrati in gara direttamente nelle semifinali, Chelsea (Inghilterra) e Palmeiras (Brasile) hanno vinto le rispettive partite e conquistato la finale.

Il torneo di quest'anno si disputerà ad Abu Dhabi dal 3 al 12 febbraio.

Come si è qualificato il Chelsea al Mondiale per club?

Kai Havertz ha segnato l'unico gol che ha deciso la finale di UEFA Champions League della passata stagione contro i connazionali del Manchester City, quando il Chelsea è stato incoronato campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia. I campioni in carica della UEFA Champions League affronteranno nella Coppa del Mondo FIFA per Club i vincitori delle corrispondenti competizioni dell'Asia, Africa, Nord e Centro America, Caraibi e Sud America, nonché una squadra in rappresentanza della Confederazione dell'Oceania e i campioni nazionali della nazione ospitante, ovvero gli Emirati Arabi Uniti.