Le partite di mercoledì: pareggia il Milan, vince l'Inter, Liverpool e Ajax agli ottavi

Liverpool e Ajax raggiungono Bayern e Juventus agli ottavi di UEFA Champions League, ma anche Manchester City e Real Madrid sono a un passo dalla qualificazione grazie alle rispettive vittorie. Paris Saint-Germain e Dortmund vengono colpiti nel finale.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del mercoledì della quarta giornata.

Clicca sui risultati per rivivere la partita minuto per minuto. Gli highlights sono disponibili dalla mezzanotte.

Chi si è qualificato agli ottavi? Ajax (NED)

Bayern (GER)

Juventus (ITA)

Liverpool (ENG)



Gruppo A

Raheem Sterling suggella la vittoria del City

La squadra di Josep Guardiola recupera dopo un primo tempo sottotono e vince comodamente davanti al suo pubblico. Dopo il tap-in vincente di Phil Foden in avvio, John Stones commette un'autorete e porta il risultato in parità, con il Club Brugge a creare occasionali pericoli. Nella ripresa c'è solo il City, che dilaga con Riyad Mahrez e il subentrato Raheem Sterling prima del 4-1 di Gabriel Jesus all'ultima azione dell'incontro.

Georginio Wijnaldum esulta dopo il primo gol con il Paris

Il Paris cede il primo posto nel Gruppo A al City dopo un 2-2 contro il Lipsia, che porta a casa un punto meritato grazie a un rigore di Dominik Szoboszlai al 92'. I padroni di casa partono forte e vanno sull'1-0 con un colpo di testa di Christopher Nkunku. Poi arriva l'occasione per andare sul 2-0, ma André Silva si fa ipnotizzare da Gianluigi Donnarumma dal dischetto. La doppietta di Georginio Wijnaldum porta il risultato a favore del PSG, ma il Lipsia non si dà per vinto e acciuffa il pareggio su rigore dopo un fallo di Presnel Kimpembe su Nkunku.



Gruppo B

Zlatan Ibrahimović dopo il pareggio tra Milan e Porto

Le speranze di qualificazione dei rossoneri sono appese a un filo dopo la mancata vittoria contro il Porto. I rossoneri sembrano addirittura destinati a un risultato peggiore, dopo il vantaggio di Luis Díaz in avvio e una serie di interventi di Ciprian Tătăruşanu. Nella ripresa, però, il Milan ha la meglio (nonostante una traversa colpita da Evanilson) e pareggia grazie a un'autorete di Chancel Mbemba.

Sadio Mané esulta dopo il gol del 2-0 ad Anfield

Il Liverpool vince il girone con due giornate di anticipo grazie a una netta vittoria sul Atlético, che ora è terzo a una lunghezza dal Porto. Dopo il gol di Diogo Jota su un prodigioso cross di Trent Alexander-Arnold al 13', il terzino destro serve un altro assist per Sadio Mané, che raddoppia 8' più tardi. Gli ospiti perdono anche Felipe per espulsione prima dell'intervallo e si accontentano di limitare i danni.

Gruppo C

Pedro Gonçalves ha aperto le marcature per lo Sporting

I campioni del Portogallo proseguono l'ascesa nel Gruppo C con una vittoria travolgente contro la formazione turca, ancora a zero punti. Paulinho spreca due ghiotte occasioni nei primi 10 minuti; dopo una conclusione di poco a lato di Cyle Larin sull'altro fronte, la squadra di casa assume il controllo totale della gara. Pedro Gonçalves apre le marcature dal dischetto, poi firma il raddoppio in girata. Paulinho si fa perdonare gli errori in avvio siglando il terzo gol, mentre Pablo Sarabia insacca in ribattuta all'inizio della ripresa.

Dušan Tadić esulta dopo il gol del pareggio

Tre gol negli ultimi 18 minuti suggellano la qualificazione dell'Ajax agli ottavi. La squadra di casa si vede espellere Mats Hummels ma va in vantaggio sul finire del primo tempo con un calcio di rigore trasformato da Marco Reus. Nella ripresa è fondamentale il contributo di Antony, che serve gli assist per i gol della vittoria di Dusan Tadić, Sébastien Haller (settima rete in quattro partite di UEFA Champions League) e Davy Klaassen.



Gruppo D

Marcelo Brozović segna il primo gol a Tiraspol

I nerazzurri devono aspettare il secondo tempo per sbloccare la gara contro uno Sheriff caparbio. Marcelo Brozović apre le marcature con un tiro che rimbalza sul terreno di gioco e supera Giorgos Athanasiadis, incolpevole in occasione del raddoppio di Milan Škriniar. Alexis Sánchez entra dalla panchina e segna al terzo tocco di palla, mentre lo Sheriff si consola con un gol di Adama Traore nel recupero. L'Inter scavalca dunque lo Sheriff al secondo posto nel Gruppo D.



Grazie a un ispirato Karim Benzema, il Real Madrid piega uno Shakhtar indomito. L'attaccante apre le marcature prima del quarto d'ora di gioco insaccando dalla corta distanza dopo l'ottimo lavoro di Vinícius Júnior. Gli ospiti pareggiano prima dell'intervallo con un potente tiro di Fernando, ma Benzema riporta i blancos in vantaggio al 61' coronando una fantastica manovra corale.

