Pallone d'Oro 2021: candidati, data, palmarès e record

Dopo un anno di assenza per la pandemia di COVID-19, il 29 novembre sarà assegnato il Pallone d'Oro 2021.

UEFA.com pubblica tutti i dati e le curiosità sul premio individuale più ambito: i candidati di quest'anno, i vincitori edizione per edizione, i giocatori più premiati ecc..

Candidati al Pallone d'Oro 2021

Robert Lewandowski (Bayern) Getty Images

César Azpilicueta (Chelsea, Spagna)

Nicolò Barella (Inter, Italia)

Karim Benzema (Real Madrid, Francia)

Leonardo Bonucci (Juventus, Italia)

Giorgio Chiellini (Juventus, Italia)

Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portogallo)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgio)

Rúben Dias (Manchester City, Portogallo)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain, Italia)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portogallo)

Phil Foden (Manchester City, Inghilterra)

Erling Haaland (Dortmund, Norvegia)

Jorginho (Chelsea, Italia)

Harry Kane (Tottenham, Inghilterra)

N'Golo Kanté (Chelsea, Francia)

Simon Kjaer (Milan, Danimarca)

Lautaro Martínez (Inter, Argentina)

Robert Lewandowski (Bayern, Polonia)

Romelu Lukaku (Chelsea, Belgio)

Riyad Mahrez (Manchester City, Algeria)

Messi (Paris-Saint-Germain) Getty Images

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, Francia)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain, Argentina)

Luka Modrić (Real Madrid, Croazia)

Gerard Moreno (Villarreal, Spagna)

Mason Mount (Chelsea, Inghilterra)

Neymar (Paris Saint-Germain, Brasile)

Pedri (Barcelona, Spagna)

Mohamed Salah (Liverpool, Egitto)

Raheem Sterling (Manchester City, Inghilterra)

Luis Suárez (Atlético, Uruguay)

Tra parentesi la squadra di club attuale e la nazionale del giocatore.

Numero di candidati per club

Chelsea 5, Manchester City 5; Paris Saint-Germain 4; Inter 2, Juventus 2, Manchester United 2, Real Madrid 2; Atlético 1, Barcelona 1, Bayern 1, Dortmund 1, Liverpool 1, Milan 1, Tottenham 1, Villarreal 1.

Numero di candidati per nazione

Italia 5; Inghilterra 4; Spagna 3, Francia 3, Portogallo 3; Argentina 2, Belgio 2; Algeria 1, Brasile 1, Croazia 1, Danimarca 1, Egitto 1, Norvegia 1, Polonia 1, Uruguay 1.

Tutti i vincitori

2020 Non assegnato

2019 Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

2018 Luka Modrić (Real Madrid, Croazia)

2017 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portogallo)

2016 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portogallo)

2015 Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

2014 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portogallo)

2013 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portogallo)

2012 Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

2011 Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

Cristiano Ronaldo è stato premiato cinque volte AFP via Getty Images

2010 Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

2009 Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

2008 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portogallo)

2007 Kakà (Milan, Brasile)

2006 Fabio Cannavaro (Real Madrid, Italia)

2005 Ronaldinho (Barcelona, Brasile)

2004 Andriy Shevchenko (Milan, Ucraina)

2003 Pavel Nedvěd (Juventus, Repubblica Ceca)

2002 Ronaldo (Real Madrid, Brasile)

2001 Michael Owen (Liverpool, Inghilterra)

2000 Luís Figo (Real Madrid, Portogallo)

1999 Rivaldo (Barcelona, Brasile)

1998 Zinédine Zidane (Juventus, Francia)

1997 Ronaldo (Inter, Brasile)

1996 Matthias Sammer (Borussia Dortmund, Germania)

1995 George Weah (Milan, Liberia)

1994 Hristo Stoichkov (Barcelona, Bulgaria)

1993 Roberto Baggio (Juventus, Italia)

1992 Marco Van Basten (Milan, Olanda)

1991 Jean Pierre Papin (Marsiglia, Francia)

Ronaldinho, vincitore nel 2005 AFP via Getty Images

1990 Lothar Matthäus (Inter, Germania)

1989 Marco Van Basten (Milan, Olanda)

1988 Marco Van Basten (Milan, Olanda)

1987 Ruud Gullit (Milan, Olanda)

1986 Igor Belanov (Dinamo Kiev, URSS)

1985 Michel Platini (Juventus, Francia)

1984 Michel Platini (Juventus, Francia)

1983 Michel Platini (Juventus, Francia)

1982 Paolo Rossi (Juventus, Italia)

1981 Karl-Heinz Rummenigge (Bayern, Germania)

1980 Karl-Heinz Rummenigge (Bayern, Germania)

1979 Kevin Keegan (Hamburg, Inghilterra)

1978 Kevin Keegan (Hamburg, Inghilterra)

1977 Allan Simonsen (Borussia Monchengladbach, Danimarca)

1976 Franz Beckenbauer (Bayern, Germania)

1975 Oleg Blokhin (Dinamo Kiev, URSS)

1974 Johan Cruyff (Barcelona, Olanda)

1973 Johan Cruyff (Barcelona, Olanda)

1972 Franz Beckenbauer (Bayern, Germania)

1971 Johan Cruyff (Ajax, Olanda)

Kakà ha vinto il Pallone d'Oro nel 2007 AFP via Getty Images

1970 Gerd Müller (Bayern, Germania)

1969 Gianni Rivera (Milan, Italia)

1968 George Best (Manchester United, Irlanda del Nord)

1967 Flórián Albert (Ferencváros, Ungheria)

1966 Bobby Charlton (Manchester United, Inghilterra)

1965 Eusebio (Benfica, Portogallo)

1964 Denis Law (Manchester United, Scozia)

1963 Lev Yashin (Dínamo Mosca, URSS)

1962 Josef Masopust (Dukla Praga, Cecoslovacchia)

1961 Omar Sívori (Juventus, Italia)

1960 Luis Suárez (Barcelona, Spagna)

1959 Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, Spagna)

1958 Raymond Kopa (Real Madrid, Francia)

1957 Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, Spagna)

1956 Stanley Matthews (Blackpool, Inghilterra)

Giocatori più premiati

Messi ha vinto sei Palloni d'Oro Getty Images

6 – Lionel Messi

5 – Cristiano Ronaldo

3 – Michel Platini

3 – Johan Cruyff

3 – Marco van Basten

Classifica Pallone d'Oro 2019

1 – Lionel Messi

2 – Virgil van Dijk

3 – Cristiano Ronaldo

4 – Sadio Mané

5 – Mohamed Salah

6 – Kylian Mbappé

7 – Alisson Becker

8 – Robert Lewandowski

9 – Bernardo Silva

10 – Riyad Mahrez

Vincitori del premio Giocatore dell'Anno UEFA

Giocatore dell'Anno UEFA 2020/21: Jorginho

2020/21: Jorginho

2019/20: Robert Lewandowski

2018/19: Virgil van Dijk

2017/18: Luka Modrić

2016/17: Cristiano Ronaldo

2015/16: Cristiano Ronaldo

2014/15: Lionel Messi

2013/14: Cristiano Ronaldo

2012/13: Franck Ribéry

2011/12: Andrés Iniesta

2010/11: Lionel Messi

* La rivista 'France Football' assegna il premio ogni anno dal 1956. Dal 2010 al 2015, il premio è stato denominato Pallone d'Oro FIFA, con quattro titoli per Messi e due per Ronaldo, ma oggi non è più associato all'organo di governo del calcio mondiale. Le statistiche comprendono il Pallone d'Oro FIFA.