Il Milan torna in Champions League: l'albo d'oro

La fase a gironi 2021/22 della UEFA Champions League segnerà il ritorno tra le protagoniste della competizione dell'AC Milan, dopo un'assenza di ben sette stagioni.

Sette stagioni, come sette sono i trionfi rossoneri nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. C'è solo il Real Madrid davanti al Milan, vincitore del trofeo per l'ultima volta nel 2007, nella classifica di tutti i tempi delle squadre più titolate del torneo.



I Rossoneri (insieme al Bayern Monaco), sono secondi alle spalle delle Merengues anche per numero di finali del torneo disputate, ben 11. In vista del ritorno del Milan nella fase a gironi, ripercorriamo l'albo d'oro del torneo, passando in rassegna i club e i paesi più vincenti nella massima competizione calcistica continentale.

Successi in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per club

Highlights finale 2003: il Milan vince il derby italiano

13 Real Madrid (16 finali)

7 AC Milan (11)

6 Liverpool (9)

6 Bayern Monaco (11)

5 Barcellona (8)

4 Ajax (6)

3 Inter (5)

3 Manchester United (5)

2 Chelsea (3)

2 Benfica (7)

2 Juventus (9)

2 Nottingham Forest (2)

2 Porto (2)

1 Borussia Dortmund (2)

1 Celtic FC (2)

1 Amburgo (2)

1 Steaua Bucureșt (2)

1 Marsiglia (2)

1 Borussia Dortmund (2)

1 Feyenoord (1)

1 Aston Villa (1)

1 PSV Eindhoven (1)

1 Stella Rossa (1)

Successi in UEFA Champions League per club

Highlights finale 1989: Milan - Steaua 4-0

Real Madrid 7 (7 finali)

Barcellona 4 (5)

AC Milan 3 (6)

Bayern Monaco 3 (6)

Chelsea 2 (3)

Liverpool 2 (4)

Manchester United 2 (4)

Juventus 1 (6)

Ajax 1 (2)

Borussia Dortmund 1 (2)

Inter 1 (1)

Porto 1 (1)

Marsiglia 1 (1)

Vittorie Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per nazione

Highlights finale 2007: Milan - Liverpool 2-1

Spagna 18 (29)

Inghilterra 14 (24)

Italia 12 (28)

Germania 8 (18)

Olanda 6 (8)

Portogallo 4 (9)

Francia 1 (7)

Romania 1 (2)

Scozia 1 (2)

Jugoslavia/Serbia 1 (2)

Vittorie UEFA Champions League per nazione

Finale 1994: Milan - Barcellona 4-0

Spagna 11 (16)

Inghilterra 6 (14)

Italia 5 (13)

Germania 4 (9)

Francia 2 (3)

Olanda 1 (2)

Portogallo 1 (1)

[Due squadre dello stesso paese che si affrontano in finale vengono conteggiate come due distinte presenze]