Ricordo di Gerd Müller, detentore di un grande primato

Gerd Müller, scomparso all'età di 75 anni, ha lasciato una grande eredità al calcio europeo, ma anche un record che sarà molto difficile superare: gli attaccanti avranno un bel da fare per eguagliare la sua media gol a partita in Coppa dei Campioni.

I gol di 'Der Bomber' hanno ispirato i primi tre titoli europei del Bayern tra il 1973/74 e il 1975/76. Complessivamente, l'attaccante ha realizzato 34 gol nella massima competizione europea, compresa una doppietta nel 4-0 sull'Atlético Madrid nella finale di ripetizione del 1974 e un gol nel 2-0 sul Leeds United nella finale dell'anno successivo.

I gol di Gerd Müller in finale di Coppa dei Campioni

Incredibilmente, Müller ha segnato 34 gol in appena 35 partite, per una media di 0,97 gol a partita. Tra i giocatori che hanno disputato almeno 20 gare in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, il più vicino (ma non così tanto) è José Altafini con una media di 0,86.

Tra i giocatori in attività, il più vicino a Müller è Harry Kane, che 24 gol in 28 partite ha una media di 0,83. Tuttavia, Erling Haaland potrebbe stabilire un nuovo primato questa stagione, almeno provvisoriamente. L'attaccante del Borussia Dortmund, 21 anni, ha segnato 20 gol in 16 gare di UEFA Champions League, con una media di 1,25 reti a partita, e supererà la media di Müller anche se non dovesse andare a segno nelle prossime quattro partite.

Media gol a partita in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League*

0,97: Gerd Müller (Bayern München) – 34 gol in 35 partite

0,86: José Altafini (Milan, Juventus) – 24 gol in 28 partite

0,85: Ferenc Puskás (Budapest Honvéd, Real Madrid) – 35 gol in 41 partite

0,84: Alfredo Di Stéfano (Real Madrid) – 49 gol in 58 partite

0,83: Harry Kane (Tottenham) – 20 gol in 24 partite

0,82: José Águas (Benfica, Austria Wien) – 18 gol in 22 partite

0,81: Lionel Messi (Barcelona) – 120 gol in 149 partite

0.,6: Cristiano Ronaldo (Sporting CP, Manchester United, Real Madrid) – 134 gol in 176 partite

0,76: Robert Lewandowski (Dortmund, Bayern München) – 73 in 96 partite

0,76: Jean-Pierre Papin (Marseille, AC Milan, Bayern München) – 28 gol in 37 partite

0,75: Eusébio (Benfica) – 47 gol in 63 partite

0,74: Ruud van Nistelrooy (PSV, Manchester United, Real Madrid) – 60 gol in 81 partite

*L'elenco comprende solo i giocatori che hanno disputato almeno 20 partite