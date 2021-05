I numeri di José Mourinho con l'Inter

Cinque titoli, una percentuale di vittorie superiore al 60 per cento. Sono davvero importanti i numeri in Italia di José Mourinho, che lo scorso 4 maggio la Roma ha annunciato come suo prossimo allenatore al posto del connazionale portoghese Paulo Fonseca.

Per lo “Special One” la prima esperienza in Italia, sulla panchina dell’Inter, è stata entusiasmante. I tifosi nerazzurri hanno ancora nel cuore la stagione 2009-10, quella del Triplete con i trionfi in UEFA Champions League, Serie A e Coppa Italia. Mou aveva fatto benissimo anche l’anno precedente, chiuso con la vittoria della Supercoppa italiana e dello scudetto.

Jose Mourinho festeggia al Camp Nou Getty Images

Il portoghese ha guidato i Nerazzurri complessivamente per 108 partite, collezionando 67 vittorie, 26 pareggi e 15 sconfitte: la percentuale di successi è del 62,04 per cento. Una percentuale che si alza considerando il solo campionato, con 49 vittorie in 76 partite (64,4 per cento di successi).

I NUMERI DI JOSE’ MOURINHO IN ITALIA

COMPLESSIVI

panchine, vittorie, pareggi, sconfitte, percentuale vittorie

108, 67, 26, 15, 62,04%

SERIE A

76, 49, 19, 8, 64,4%

09/03/04: Mourinho non contiene la gioia

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

21, 10, 6, 5, 47,6%

COPPA ITALIA

9, 7, 1, 1, 77,7%

SUPERCOPPA ITALIANA

2, 0, 1, 1, 50%

TROFEI VINTI IN ITALIA

Serie A: 2008–09, 2009–10

Coppa Italia: 2009–10

Supercoppa Italiana: 2008

UEFA Champions League: 2009–10