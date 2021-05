Marshmello protagonista della cerimonia di apertura della finale di UEFA Champions League 2021 presentata da Pepsi®

Il DJ e produttore, vincitore del disco di platino, regalerà una performance unica prima della finale di UEFA Champions League di questa stagione a Oporto.

UEFA e Pepsi® annunciano che la superstar internazionale Marshmello sarà protagonista della cerimonia di apertura della finale di UEFA Champions League, presentata da Pepsi.

L'artista/producer, vincitore di diversi dischi di platino per hit come ‘Happier,’ ‘Silence’ e ‘Friends’ si esibirà in un'epica performance virtuale sabato 29 maggio prima di uno degli eventi sportivi più guardati al mondo: la finale di UEFA Champions League, che quest'anno si giocherà all'Estádio do Dragão di Oporto.

Marshmello mostra le sue abilità calcistiche

Marshmello ha commentato: “È stato un anno come nessun altro. Non vedo l'ora di regalare agli appassionati di sport, musica e intrattenimento uno show che non hanno mai visto. Grazie a Pepsi e alla UEFA, è proprio quello che offrirò a tutto il mondo, una performance che potrà essere apprezzata da tutti”.

Giunta al suo quinto anno, la cerimonia di apertura della finale di UEFA Champions League presentata da Pepsi fonde musica, intrattenimento e calcio con emozionanti performance dei più grandi nomi dell'industria discografica.

“Siamo entusiasti di collaborare con Pepsi anche quest'anno unendo musica, intrattenimento e sport per divertire i tifosi di tutto il mondo”, ha dichiarato Guy-Laurent Epstein, direttore marketing UEFA.“La nostra partnership ha avuto grande successo perché ha portato grandi nomi e performance epiche in finale di UEFA Champions League. Siamo sicuri che Marshmello darà vita a uno spettacolo indimenticabile”.

La finale di quest'anno sarà trasmessa in tutto il mondo in oltre 200 paesi. La cerimonia di apertura si svolgerà circa 10 minuti prima che inizi l'appuntamento più atteso della stagione calcistica per club europei.

“Pepsi affianca la UEFA nella cerimonia di apertura dal 2016; quest'anno, lo show arriverà a un livello successivo. Pepsi conosce bene l'intrattenimento: in un momento in cui tutto il mondo ne ha tanto bisogno, regalerà allegria e leggerezza”, ha commentato Natalia Filippociants, vicepresidente marketing - global beverages di PepsiCo.