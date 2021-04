Muriel, che numeri nel 2020/21

Alla fine della Serie A mancano ancora dieci giornate. Ma Luis Muriel, al secondo anno nell’Atalanta, sta già per eguagliare i già lusinghieri numeri della scorsa stagione.

Nel 2019-20 l’attaccante colombiano aveva infatti realizzato 18 reti in campionato, mentre nel 2020-21 è già arrivata a quota 16.





GOTW- MD8 Luis Muriel (Atalanta)

Quello che più impressiona di Muriel è la media gol, il rapporto tra minuti giocati e le reti realizzate. Non tutte le 26 presenze che ha collezionato sono state da titolare, ma in media, in campionato, l’ex attaccante di Udinese, Lecce, Sampdoria e Fiorentina segna ogni 66 minuti.





Luis Muriel ha messo a segno anche tre gol in Champions League e uno in Coppa Italia Getty Images

In due partite, contro Crotone e Bologna, Muriel ha firmato una doppietta. L’attaccante, che il 16 aprile compirà 30 anni, ha realizzato anche tre reti in UEFA Champions League, dove l’Atalanta si è arresa al Real Madrid agli ottavi, e una in Coppa Italia, dove la Dea giocherà il 19 maggio la finale contro la Juventus.



Non solo gol. Muriel, che è comunque il capocannoniere dell’Atalanta, ha anche firmato sette assist in Serie A: soltanto tre giocatori - Hakan Çalhanoğlu (Milan), Henrikh Mkhitaryan (Roma) e il compagno di club Duván Zapata - ne hanno serviti di più.

I NUMERI DI LUIS MURIEL



SERIE A : 26 presenze e 16 reti



26 settembre Torino-Atalanta 2-4 1 rete

4 ottobre Atalanta-Cagliari 5-2 1 rete

31 ottobre Crotone-Atalanta 1-2 2 reti

20 dicembre Atalanta-Roma 4-1 1 rete

23 dicembre Bologna-Atalanta 2-2 2 reti

3 gennaio Atalanta-Sassuolo 5-1 1 rete

20 gennaio Udinese-Atalanta 1-1 1 rete

6 febbraio Atalanta-Parma 3-0 1 rete

9 gennaio Benevento-Atalanta 1-4 1 rete

6 febbraio Atalanta-Torino 3-3 1 rete

14 febbraio Cagliari-Atalanta 0-1 1 rete

21 febbraio Atalanta-Napoli 4-2 1 rete

3 marzo Atalanta-Crotone 5-1 1 rete

MINUTI GIOCATI: 1.050



MEDIA GOL: 1 ogni 66 minuti

UEFA CHAMPIONS LEAGUE : 7 presenze 3 reti

21 ottobre Midtjylland-Atalanta 0-4 1 rete

9 dicembre Ajax-Atalanta 0-1 1 rete

16 marzo Real Madrid-Atalanta 3-1 1 rete

MINUTI GIOCATI: 349

MEDIA GOL: 1 ogni 116 minuti

COPPA ITALIA : 4 presenze 1 rete

14 gennaio Atalanta-Cagliari 3-1 1 rete

MINUTI GIOCATI: 277

MEDIA GOL: 1 ogni 277 minuti