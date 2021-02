La UEFA conferma il cambio di sede di Lipsia-Liverpool

La UEFA conferma che l'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra RB Leipzig e Liverpool FC si svolgerà alla Puskás Aréna di Budapest. La data della partita (16 febbraio 2021) e l'ora del calcio d'inizio (21:00CET) rimarranno invariati.

La UEFA desidera ringraziare l'RB Leipzig e il Liverpool FC per la loro stretta collaborazione e l'assistenza nel trovare una soluzione al problema in questione, così come la Federcalcio ungherese per il suo sostegno e per aver accettato di ospitare la partita in questione.