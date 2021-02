Siviglia - Dortmund: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Siviglia ospita il Dortmund nella gara d'andata degli ottavi di UEFA Champions League, il 17 febbraio alle 21:00 CET. Questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie, interviste e analisi degli esperti con l'avvicinarsi del calcio d'inizio.

Il Siviglia attende il Dortmund agli ottavi

La storia

I successi del Siviglia in UEFA Europa League negli ultimi 15 anni sono stati a dir poco straordinari. Tuttavia solo una volta negli ultimi 60 anni la squadra spagnola ha superato gli ottavi di UEFA Champions League – quando ha superato il Manchester United nel 2017/18. La scarsa continuità del Dortmund fa ben sperare il club spagnolo ma arginare uno come Erling Haaland è più facile a dirsi che a farsi.

Dove guardare la partita in TV

Scopri dove puoi seguire la partita di UEFA Champions League della tua squadra in TV.

Stato di forma

Siviglia

Forma: VVVVVV

Ultima: Siviglia - Barcellona 2-0, 10/02 (semifinale di andata Copa del Rey)

Situazione attuale: 4° in Liga

Dortmund

Forma: DSVVVSS

Ultima: Dortmund - Hoffenheim 2-2, 13/02

Situazione attuale: 6° in Bundesliga

Probabili formazioni

I gol classici del Siviglia in Champions League

Siviglia: Bounou; Jesús Navas, Koundé, D Carlos, Escudero; Jordán, Fernando, Rakitić; Suso, En Nesyri, P Gómez



Dortmund: Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Can, Delaney; Sancho, Reus, Reyna; Haaland

L'opinione dal campo

Julen Lopetegui, allenatore Siviglia: "Chi ha analizzato il potenziale del Dortmund conosce la qualità del gioco e delle occasioni da gol che crea ogni partita. Il Borussia gioca un grande calcio e ha top player in ogni reparto del campo, ma ciò non toglie nulla al nostro entusiasmo e alla nostra ambizione. Vogliamo battere squadre forti e brillanti come il Dortmund e andare avanti".

Fernando, centrocampista Siviglia: "Sappiamo che sarà una partita molto difficile, ma siamo ben preparati. Haaland è un ottimo giocatore e anche Sancho può farci male. Dobbiamo essere forti dietro e cattivi in avanti".

Jules Koundé, difensore Siviglia: "Cosa ho pensato quando abbiamo beccato il Dortmund nel sorteggio? Ho pensato: 'Ok, questa è la squadra che affronteremo, prepariamoci alla gara, prepariamoci a loro'. Non avevo preferenze nel sorteggio. Chiunque avessimo affrontato, avremmo dato il massimo per passare il turno".

I grandi gol del Dortmund in Champions League

Edin Terzić, allenatore Dortmund: "Il nostro obiettivo è approdare al prossimo turno, faremo di tutto per riuscirci. Sappiamo che serviranno due ottime prestazioni per andare avanti e la prima dovremo offrirla mercoledì. Quando le cose non vanno bene dobbiamo compattarci, come una famiglia. Andiamo tutti nella stessa direzione, ma i giocatori più esperti hanno maggiori responsabilità in queste fasi rispetto a chi ha 16 o 17 anni".

Siviglia

Aggiunti: Alejandro Gómez, Aleix Vidal

Esclusi: Carlos Fernández, Oussama Idrissi, Javi Díaz, Franco Vàzquez, Javi Vázquez

Dortmund

Aggiunti: Stefan Tigges

Esclusi: Axel Witsel