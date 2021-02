Riepilogo Champions League: Borussia Dortmund

I sei gol di Erling Braut Haaland sono stati fondamentali per il Borussia Dortmund che si presenta agli ottavi di finale dopo aver vinto il proprio girone.



La stagione finora

Guarda tutti i gol di Haaland in questa edizione di Champions League

Prima Gruppo F: V4 P1 S1 GF12 GS5

Miglior marcatore: Erling Braut Haaland (6)

20/10: Lazio - Dortmund 3-1 (Haaland 71')

28/10: Dortmund - Zenit 2-0 (Sancho 78' rig., Haaland 90'+1')

04/11: Club Brugge - Dortmund 0-3 (Hazard 14', Haaland 18' e 32')

24/11: Dortmund - Club Brugge 3-0 (Haaland 18' e 60', Sancho 45')

02/12: Dortmund - Lazio 1-1 (Guerreiro 44')

08/12: Zenit - Dortmund 1-2 (Piszczek 68', Witsel 78')

La stagione in dieci parole: con Erling Braut Haaland a guidare l'attacco, niente è impossibile.

L'opinione dei reporter di UEFA.com

Dopo la falsa partenza nella prima giornata, il Dortmund ha cambiato marcia vincendo tre partite consecutive. Lo straordinario rendimento da record di Haaland ha rubato la scena, ma i progressi della giovane formazione tedesca lasciano presagire un'altra stagione da ricordare.

James Thorogood, reporter Dortmund

Cosa abbiamo imparato

Lucien Favre è stato esonerato prima di Natale Getty Images

Nonostante la vittoria del girone, il Dortmund non ha mai convinto del tutto. I tedeschi hanno reagito bene alla sconfitta della prima giornata in casa della Lazio ma la squadra è sembrata disunita, tanto che l'esonero di Lucien Favre prima di Natale non è stato poi così sorprendente. La fase a eliminazione diretta darà un bagaglio di esperienza inestimabile per i giovani del Dortmund che nella fase a gironi ha schierato dieci calciatori con meno di 23 anni, compreso il più giovane esordiente di sempre in UEFA Champions League (vedi le statistiche sotto).

Statistiche

• Youssoufa Moukoko del Dortmund (16 anni e 18 giorni) è diventato il più giovane esordiente in UEFA Champions League alla sesta giornata. Il precedente record stabilito da Céléstine Babayaro (16 anni e 87 giorni) resisteva da oltre 26 anni.

• Haaland è uno dei quattro calciatori a guidare la classifica marcatori con sei gol, anche se lui ha impiegato meno partite degli altri (quattro) per raggiungere questa cifra nella fase a gironi. Il norvegese ha segnato 16 gol nelle prime 12 gare di UEFA Champions League dalla fase a gironi alla finale. Nessun altro giocatore ne aveva totalizzati più di 11 nelle prime 12 partite (Adriano).

Highlights (2 min): Club Brugge - Borussia Dortmund 0-3 

• I calciatori del Dortmund hanno corso più di tutti nella fase a gironi nel 3-0 in casa del Club Brugge della terza giornata: 124,19 km. La formazione tedesca è stata superata in questa fase a gironi solo dal Barcellona.

Chi è l'allenatore?

Edin Terzić è il nuovo volto del club tedesco come allenatore ad interim fino a fine stagione. Ex allenatore delle giovanili del BVB e analista di Klopp, il 38enne era il vice dell'ex tecnico Lucien Favre, esonerato a dicembre dopo un 5-1 casalingo subito contro lo Stoccarda.