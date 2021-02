Coppa Italia, Juventus in finale: l'albo d'oro

La Juventus elimina l'Inter nel doppio confronto delle semifinali di Coppa Italia e si giocherà il trofeo nella finale in programma il 19 maggio. La squadra di Andrea Pirlo si accontenta di un pareggio per 0-0 nella gara di ritorno a Torino dopo il successo della scorsa settimana per 2-1 a San Siro.

La Vecchia Signora è la squadra che ha ottenuto più trionfi nel torneo e l'unica in doppia cifra nell'albo d'oro con 13 successi. L'ultima vittoria nella competizione dei Bianconeri risale alla stagione 2017/18, quando sconfissero per 4-0 il Milan in finale completando il poker consecutivo di trionfi con in panchina Massimiliano Allegri.

Di seguito l’elenco delle squadre che hanno vinto più Coppe Italia.

Albo d'oro Coppa Italia: la top 10 delle squadre più vincenti

JUVENTUS 13

ROMA 9

INTER 7

LAZIO 7

FIORENTINA 6

NAPOLI 6

TORINO 5

MILAN 5

SAMPDORIA 4

PARMA 3