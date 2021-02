Coppa Italia, Atalanta in finale: l'albo d'oro

L'Atalanta elimina il Napoli nel doppio confronto delle semifinali di Coppa Italia e il 19 maggio sfiderà la Juventus in finale. La squadra di Gian Piero Gasperini si impone 3-1 in casa grazie a Duván Zapata e Matteo Pessina (doppietta), dopo lo 0-0 della scorsa settimana sul campo dei partenopei.

L'Atalanta si regala così la quinta apparizione in finale della sua storia, a fronte dell'unico trionfo ottenuto in Coppa Italia e risalente addirittura al 1963. La squadra che ha ottenuto più trionfi nel torneo, nonché l'unica in doppia cifra nell'albo d'oro con 13 successi, è l'altra finalista dell'edizione 2020/21, la Juventus. L'ultima vittoria nella competizione dei Bianconeri risale alla stagione 2017/18, quando sconfissero per 4-0 il Milan in finale completando il poker consecutivo di trionfi con in panchina Massimiliano Allegri.

Gian Piero Gasperini festeggia l'approdo in finale di Coppa Italia insieme ai suoi giocatori

Di seguito l’elenco delle squadre che hanno vinto più Coppe Italia.

Albo d'oro Coppa Italia: la top-ten delle squadre più vincenti

JUVENTUS 13

ROMA 9

INTER 7

LAZIO 7

FIORENTINA 6

NAPOLI 6

TORINO 5

MILAN 5

SAMPDORIA 4

PARMA 3