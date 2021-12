Campioni d'inverno: chi ha vinto poi lo Scudetto?

Un “pezzo” di Scudetto. Anche consistente, a giudicare dalle statistiche. Vincere il titolo di campione d’Inverno, come accaduto all'Inter significa avere ottime possibilità di conquistare anche quello di campione d’Italia.

Negli 89 campionati di Serie A che si sono disputati dall’introduzione del girone unico, avvenuta nel 1929/30, per 59 volte la capolista al termine del girone di andata - o una di loro - ha conquistato lo Scudetto al termine del campionato. Se si considera soltanto “l’era” dei tre punti a vittoria, dal 1994/95: in 18 campionati su 27 la squadra campione d'inverno si è poi laureata campione d’Italia. La scorsa stagione è stata anomala: Milan campione d'inverno, Inter in vetta alla Serie A a maggio.



I TITOLI DI CAMPIONE D'INVERNO DAL 2000 A OGGI

2000-01: Roma

2001-02: Roma*

2002-03: Milan*

2003-04: Roma*

2004-05: Juventus*

2005-06: Juventus*

2006-07: Inter

2007-08: Inter

2008-09: Inter

2009-10: Inter

2010-11: Milan

2011-12: Juventus

2012-13: Juventus

2013-14: Juventus

2014-15: Juventus

2015-16: Napoli*

2016-17: Juventus

2017-18: Napoli*

2018-19: Juventus

2019-20: Juventus

2020-21: Milan*

2021-22: Inter

* squadre che poi non hanno vinto lo scudetto