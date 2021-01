Mandžukić in Europa: palmarès e numeri

Mario Mandžukić si presenta al Milan e torna a giocare in Europa, in Serie A. I Rossoneri, che affronteranno i sedicesimi di UEFA Europa League il 12 ed il 25 febbraio, hanno così un'arma in più per l’attacco.

Il croato vanta un palmares invidiabile sia a livello nazionale che internazionale, avendo anche vinto la UEFA Champions League con il Bayern Monaco nel 2013, marchiando il trionfo con un gol in finale. In totale in carriera ha sollevato al cielo 23 trofei.

Mandžukić si presenta come nuovo giocatore del Milan. AC Milan

Cresciuto in Croazia, si è trasferito dalla Dinamo Zagabria al Wolfsburg nel 2010. Con il Bayern Monaco ha conquistato il Triplete nel 2013 ed è passato alla Juventus nel 2015 dopo un anno all’Atlético Madrid. Con i Bianconeri ha sfiorato la vittoria in UEFA Champions League, segnando in finale nel 2017, ed ha conquistato quattro volte lo Scudetto.

Cinque grandi gol di Mario Mandžukić

PALMARÈS

1 UEFA Champions League (2013)

1 Supercoppa UEFA (2013)

1 Mondiale per Club FIFA (2013)

2 Campionato tedesco (2013, 2014)

4 Campionato italiano (2016, 2017, 2018, 2019)

3 Campionato croato (2008, 2009, 2010)

3 Coppa Italia (2016, 2017, 2018)

2 Coppa di Germania (2013, 2014)

2 Coppa di Croazia (2008, 2009)

1 Supercoppa di Spagna (2014)

1 Supercoppa Italiana (2015)

1 Supercoppa di Germania (2012)

1 Campionato del Qatar (2020)

NUMERI IN COMPETIZIONI UEFA

Gol in UCL (escluse qualificazioni): 21

Presenze in UCL (escluse qualificazioni): 60

Gol in Coppa UEFA/Europa League (escluse qualificazioni): 3

Presenze in Coppa UEFA/Europa League (escluse qualificazioni): 15

Presenze in Supercoppa UEFA: 1