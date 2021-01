UEFA Champions League 2021/22: guida completa

La 67esima edizione della massima competizione europea per club, la 30esima da quando ha cambiato nome in UEFA Champions League, inizierà il 22 giugno 2022 e si concluderà il 28 maggio 2022.

Chi sarà alla fase a gironi?

Tra le 32 squadre che prenderanno parte alla fase a gironi della UEFA Champions League 2021/22 ci saranno 26 qualificate di diritto e sei vincitrici degli spareggi.

Vincitrice della UEFA Champions League 2020/21

Vincitrice della UEFA Europa League 2020/21

ESP 4 squadre

ENG 4 squadre

GER 4 squadre

ITA 4 squadre

FRA 2 squadre

POR 2 squadre

RUS 1 squadra

BEL 1 squadra

UKR 1 squadra

NED 1 squadra

Questa lista è soggetta a conferma finale da parte della UEFA

Come funzionano le qualificazioni?

Nel 2020/21 le qualificazioni sono state accorciate per fare fronte alla fine posticipata della precedente stagione. Tutte le sfide prima degli spareggi si sono giocati infatti in gara unica. Se tutto andrà come previsto, nel 2021/22 si tornerà a giocare col formato in casa e in trasferta sin dal primo turno di qualificazione.

Per vedere chi entra in quale turno, e come le squadre eliminate vengono distribuite tra UEFA Europa League e nella nuova UEFA Europa Conference League, consulta la lista d'accesso.

Quando si giocheranno le partite?

L'inno della Champions League

Qualificazioni

22 giugno 2021: semifinali turno preliminare

25 giugno 2021: finale turno preliminare

6/7 e 13/14 luglio 2021: primo turno di qualificazione

20/21 e 27/28 luglio 2021: secondo turno di qualificazione

3/4 e 10 agosto 2021: terzo turno di qualificazione

17/18 e 24/25 agosto 2021: spareggi

Fase a gironi

14/15 settembre 2021: prima giornata

28/29 settembre 2021: seconda giornata

19/20 ottobre 2021: terza giornata

2/3 novembre 2021: quarta giornata

23/24 novembre 2021: quinta giornata

7/8 dicembre 2021: sesta giornata

Fase a eliminazione diretta

15/16/22/23 febbraio e 8/9/15/16 marzo 2022: ottavi di finale

5/6 e 12/13 aprile 2022: quarti di finale

26/27 e 3/4 maggio 2022: semifinali

28 maggio 2022: finale

Date dei sorteggi da confermare

Dove si giocherà la finale?

Lo spaziale stadio di San PietroburgoAFP via Getty Images

La finale si giocherà allo stadio di San Pietroburgo. Lo stadio russo avrebbe dovuto ospitare la finale del 2021 ma la nomina è stata solo rinviata di 12 mesi per fare posto allo stadio Atatürk Olympic di Istanbul (che invece doveva ospitare la finale del 2020 prima della pandemia mondiale di COVID-19).

L'impianto realizzato sull'isola di Krestovsky è stato progettato dall'architetto giapponese Kisho Kurokawa, la cui visione era quella di un'astronave che era atterrata sulle coste del Golfo di Finlandia. Dal 2017 è lo stadio di casa dello Zenit.