UEFA Champions League: i numeri della fase a gironi 2020/21

4 Il 2 dicembre, il Paris ha vinto in casa del Manchester United e ha stabilito un primato: non era mai successo, infatti, che i primi quattro confronti tra due squadre si concludessero con una vittoria ospite.

5 Il 5-0 del Liverpool contro l'Atalanta è stato il successo più ampio di sempre di una squadra inglese in casa di un'italiana nelle competizioni europee.

6 Con il 6-0 contro lo Shakhtar alla terza giornata, il Mönchengladbach ha eguagliato la sua vittoria esterna più ampia di sempre in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: il 6-0 precedente era stato quello contro l'EPA Larnaca a settembre 1970, alla prima gara nel torneo.

Highlights: Atalanta - Liverpool 0-5

6 Ronald Koeman (Barcellona) è diventato il quinto allenatore a partecipare alla UEFA Champions League con almeno sei squadre diverse dopo Carlo Ancelotti (otto), Claudio Ranieri, José Mourinho e Rafael Benítez (sei).

8 A Mönchengladbach, alla seconda giornata, il Real Madrid ha recuperato due gol fino a vincere o pareggiare una gara di UEFA Champions League per l'ottava volta, doppiando qualsiasi altra squadra (Manchester United, Lyon, Arsenal, CSKA Moskva e Juventus ci sono riuscite quattro volte).

11 Nella gara tra İstanbul Başakşehir e Manchester United (2-1), Martin Škrtel è tornato a vincere in UEFA Champions League dopo 11 anni e 49 giorni (il suo ultimo successo era arrivato in Liverpool-Debrecen del 2009). È la seconda attesa più lunga tra due vittorie nella competizione dopo quella di Denny Landzaat (14 anni e 227 giorni, 1996-2010).

Highlights: Mönchengladbach - Real Madrid 2-2

13 Prima di battere l'Olympiacos per 2-1 alla quinta giornata, il Marsiglia aveva subito 13 sconfitte consecutive in UEFA Champions League, stabilendo un record.

13 Il Barcellona ha vinto il suo girone per 13 stagioni di fila prima di venire scavalcato dalla Juventus alla Giornata 6 dell'edizione in corso.

15 Dopo aver stabilito il nuovo record di vittorie consecutive in UEFA Champions League, il Bayern ha eguagliato quello dell'Atlético Madrid di 15 successi consecutivi nelle competizioni europee (tutte le vittorie dei colchoneros risalivano alla UEFA Europa League). La squadra spagnola, però, gli ha impedito di prolungare la serie alla quinta giornata.

16 Karim Benzema e Lionel Messi hanno raggiunto Ryan Giggs, unico giocatore a segnare in 16 edizioni diverse di UEFA Champions League. Solo Benzema e Messi, però, ci sono riusciti in 16 stagioni consecutive.

16 Erling Braut Haaland ha segnato 16 gol nelle prime 12 gare di UEFA Champions League dalla fase a gironi alla finale. Nessun altro giocatore ne aveva totalizzati più di 11 nelle prime 12 partite (Adriano).

17 Alla prima giornata, Jude Bellingham (17 anni 113 giorni) è diventato il più giovane inglese a giocare una gara di UEFA Champions League da titolare, superando Phil Foden (17 anni e 192 giorni).

17 Andando a segno con Ansu Fati e Pedri contro il Ferencváros alla prima giornata, il Barcellona è diventato la prima squadra ad avere due marcatori di età inferiore o uguale a 17 anni in una gara di UEFA Champions League.

Highlghts: Barcelona - Ferencváros 5-1

20 Con il gol contro l'Olympiacos alla terza giornata, Ferrán Torres del Manchester City (20 anni e 248 giorni) è diventato il terzo giocatore più giovane di sempre a segnare in quattro gare consecutive di UEFA Champions League dopo Kylian Mbappé (18 anni e 120 giorni) ed Erling Braut Haaland (19 anni e 107 giorni).

20 Neymar è diventato il primo giocatore nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League a segnare 20 gol con due squadre diverse (Barcellona e Paris)

21 Con il gol contro l'Atalanta alla terza giornata, Mohamed Salah ha realizzato il suo 21esimo centro con il Liverpool nel torneo (dalla fase a gironi alla finale), agganciando Steven Gerrard come migliore marcatore di sempre dei Reds in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League.

22 Segnando contro il Midtjylland, Mohamed Salah è diventato il miglior marcatore del Liverpool in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (dalla fase a gironi alla finale) con 22 reti, superando Steven Gerrard

25 Il Real Madrid si è qualificato alla fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League in tutte le sue 25 partecipazioni.

26 Youssoufa Moukoko del Dortmund (16 anni e 18 giorni) è diventato il più giovane esordiente in UEFA Champions League alla Giornata 6. Il precedente record stabilito da Céléstine Babayaro (16 anni e 87 giorni) resisteva da 26 anni.

27 Nella sfida casalinga contro il Lipsia, Marcus Rashford è diventato il quinto giocatore nella storia della UEFA Champions League a segnare una tripletta da subentrato. Tra i cinque che hanno compiuto questa impresa è stato quello che ha giocato meno, 27 minuti.

Highlights: Manchester United - Leipzig 5-0

34 Alla quinta giornata, contro il Siviglia, Olivier Giroud (34 anni e 63 giorni) è diventato il giocatore più anziano di sempre a segnare una tripletta in UEFA Champions League, nonché il più anziano nella competizione dai tempi di Ferenc Puskás (38 anni e 173 giorni) in Real Madrid-Feyenoord a a settembre 1695. Inoltre, è stata la 17esima volta che un giocatore ha segnato almeno quattro gol in una partita di UEFA Champions League.

35 Nella gara tra İstanbul Başakşehir e Manchester United alla terza giornata (2-1), Demba Ba (35 anni e 163 giorni) è diventato il secondo giocatore africano più anziano di sempre a segnare in UEFA Champions League dopo Didier Drogba (36 anni e 259 giorni).

Highlights: Sevilla - Chelsea 0-4

40 Alla Giornata 6 Neymar (65 partite) è diventato il quarto giocatore più veloce a toccare quota 40 gol in UEFA Champions League dopo Ruud van Nistelrooy (45 partite), Lionel Messi e Robert Lewandowski (61 per entrambi).

53 Álvaro Morata ha segnato la sua prima doppietta in UEFA Champions League contro la Dynamo Kiev alla prima giornata, alla sua 53esima partita nella competizione, e si è ripetuto contro il Ferencváros alla terza.

59 Alla quinta giornata, Manchester City e Porto hanno pareggiato 0-0: era la prima volta dopo 59 partite che una squadra allenata da Pep Guardiola otteneva questo risultato. L'ultimo 0-0 gli era capitato a febbraio 2015 con il Bayern contro lo Shakhtar Donetsk.

75 Alla prima giornata, a 75 anni e 83 giorni, Mircea Lucescu della Dynamo Kiev è diventato l'allenatore più anziano di sempre in UEFA Champions League.

Highlights: Krasnodar - Sevilla 1-2

94 Nel 2-1 contro il Krasnodar alla quarta giornata, Ivan Rakitić ha segnato il gol più veloce di sempre del Siviglia in UEFA Champions League (tre minuti e 52 secondi), mentre Munir ha realizzato quello più tardivo (94 minuti e 10 secondi).

133 La tripletta di Irfan Can Kahveci con l'İstanbul Başakşehir contro il Lipsia alla quinta giornata è stata la 133esima nella competizione. Tuttavia, è stata appena la terza volta che un autore di una tripletta ha perso la partita: in precedenza era successo a Ronaldo con il Real Madrid contro il Manchester United ad aprile 2003 e a Gareth Bale con il Tottenham contro l'Inter a ottobre 2010. È stata anche la prima tripletta con tre gol da fuori area dopo quella di Wayne Rooney con il Manchester United contro il Fenerbahçe a settembre 2004.

Highlights: İstanbul Başakşehir - Leipzig 3-4

137 Alla quarta giornata, il Liverpool ha perso in casa con più di un gol di scarto per la prima volta dopo 137 partite ad Anfield con Jürgen Klopp in panchina. È stata anche la sconfitta interna più pesante dei Reds da agosto 2015, quando hanno perso 3-0 contro il West Ham in Premier League (l'allenatore era Brendan Rodgers).

750 Alla quinta giornata, contro la Dynamo Kiev, Cristiano Ronaldo ha segnato il suo 750º gol in carriera. È stato anche il primo in UEFA Champions League contro la formazione ucraina dal 7 novembre 2007 (13 anni e 25 giorni): si tratta dell'arco di tempo più lungo tra due gol di un giocatore contro la stessa squadra nella storia della UEFA Champions League.