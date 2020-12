Atalanta agli ottavi, l'Inter saluta l'Europa

L'Atalanta passa la fase a gironi di UEFA Champions League per la seconda stagione consecutiva in altrettante partecipazioni nella competizione grazie al successo sul campo dell'Ajax firmato da Luis Muriel, mentre l'Inter pareggia 0-0 a San Siro contro lo Shakhtar e termina all'ultimo posto del Gruppo B salutando l'Europa.

Clicca sui risultati per leggere la cronaca testuale della partita. Gli highlights sono disponibili dalla mezzanotte.

Gruppo A

Il Bayern, nonostante il primo posto già assicurato, trova il modo di avere la meglio della Lokomotiv grazie ai gol di Süle e Choupo-Moting. I campioni in carica chiudono l'anno solare imbattuti, sono comodamente agli ottavi e mantengono la porta inviolata per la prima volta nelle ultime dieci partite.

L'Atletico vince a Salisburgo e si qualifica per gli ottavi di finale. Hermoso porta in vantaggio i suoi nel finale di primo tempo, mentre Carrasco chiude i conti a quattro minuti dal termine. La squadra di Simeone si qualifica così come seconda del Gruppo A.

Gruppo B

I colpi di testa vincenti di Benzema permettono al Real Madrid di approdare per la 25esima volta agli ottavi di finale di UEFA Champions League. Una vittoria meritatissima per i padroni di casa, che hanno risparmiato il meglio fino a quando non ne hanno avuto davvero bisogno. Gioia anche per il Gladbach, che avanza grazie al pareggio a reti inviolate di Milano.

L'Inter non va oltre lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk a San Siro e chiude all'ultimo posto nel Gruppo B di UEFA Champions League. Agli ottavi approdano Real Madrid e Borussia e Mönchengladbach, ucraini in Europa League.

Clicca qui per il report completo della partita.

Gruppo C

Tre gol nel secondo tempo permettono al City di chiudere il Gruppo C con il miglior punteggio totale di sempre. Le reti nel finale del rientrante Agüero e di Sterling sono state la ciliegina sulla torta per la squadra di Guardiola, che si giocherà le sue possibilità contro chiunque nella fase a eliminazione diretta.

Il Porto chiude con un successo il Gruppo C grazie ai gol di Otávio e Uribe. L'Olympiacos, nonostante cinque sconfitte consecutive, chiude terzo e si qualifica per la UEFA Europa League.

Gruppo D

Serviva un punto, ne sono arrivati tre: l’Atalanta vince la terza trasferta del girone in UEFA Champions League 2020/21 sbancando la Johan Cruijff ArenA grazie al gol nel finale di Luis Muriel e si qualifica con merito agli ottavi di finale.

Clicca qui per il report completo della partita.

Pochi avrebbero previsto questo risultato a fine primo tempo. Dopo un tentativo salvato sulla linea prima dell'intervallo, il Midtjylland passa avanti contro uno dei contendenti per il trofeo segnando su rigore e andando ripetutamente vicino al secondo gol, meritandosi almeno un punto. Un bel modo di salutare la competizione per per i debuttanti, mentre il Liverpool sarà contento di aver mantenuto il suo record di imbattibilità in trasferta.

Gruppo E

Il Chelsea non riesce a conquistare la vittoria che sarebbe valsa il record di punti del club in UEFA Champions League. Rémy Cabella porta avanti gli ospiti, ma il vantaggio è di breve durata. Kaio stende in area Tammy Abraham e Jorginho non fallisce dal dischetto.

Il Siviglia chiude in bellezza nel Gruppo E, con il sublime gol di Jules Koundé, primo gol per la squadra che si era già assicurata il secondo posto. Il colpo di testa di Youssef En-Nesyri e l'eccellente finale blindano la vittoria.

Gruppo F

Il Dortmund produce una travolgente rimonta nel secondo tempo per assicurarsi il primo posto nel Gruppo F. La squadra tedesca è in svantaggio all'intervallo, ma aumenta la pressione e Piszczek pareggia sugli sviluppi di un angolo. A dodici minuti dalla fine, l'ex centrocampista dello Zenit Witsel segna il 2-1 con un tiro rasoterra.

La Lazio pareggia contro il Bruges e si qualifica agli ottavi di UEFA Champions League. All’Olimpico, nell’ultima giornata del Gruppo F, la squadra di Simone Inzaghi - che poteva giocare per due risultati su tre - deve accontentarsi di un 2-2 contro i campioni del Belgio malgrado più di un tempo in superiorità numerica: sono i gol di Joaquín Correa e Ciro Immobile, su rigore, a suggellare il passaggio del turno Biancoceleste.

Clicca qui per il report completo della partita.

Gruppo G

Serviva l'impresa al Camp Nou ed impresa è stata. La Juventus di Andrea Pirlo vive la sua notte europea più dolce ed espugna 3-0 la tana del Barcellona grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo su rigore e a uno splendido gol in acrobazia di Wenston McKennie. Bianconeri primi nel Gruppo G, un risultato che vale oro in vista del sorteggio per gli ottavi di finale.

Clicca qui per il report completo della partita.

Denys Popov segna di testa l'unico gol della squadra ucraina, che si assicura il terzo posto nel Gruppo G e un posto in UEFA Europa League. Il difensore centrale segna all'ora di gioco e nega una gioia all'allenatore ospite Serhiy Rebrov al suo ritorno nel club dove ha brillato da giocatore.

Gruppo H

Un risultato a cinque stelle dei padroni di casa, che si assicura il primo posto nel Gruppo H con Neymar che si porta a casa il pallone della partita. L'intesa tra il nazionale brasiliano e Mbappé è una gioia da vedere, con il 21enne che torna al gol nella competizione.

Il Lipsia resiste alla rimonta nel finale dello United e conquista gli ottavi. Angeliño va in rete dopo soli due minuti e Amadou Haidara realizza poco dopo il gol del raddoppio per i padroni di casa. Nonostante il buon inizio di ripresa dello United, Justin Kluivert sigla la rete del 3-0. Il rigore nel finale di Bruno Fernandes e l'autogol di Ibrahima Konaté non bastano agli ospiti per ribaltare il risultato.