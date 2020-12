Tris Juve, Immobile riacciuffa il Dortmund, il Paris piega lo United

La Lazio rimonta sul campo del Borussia Dortmund, che però vola agli ottavi di finale. La Juventus piega la Dynamo Kiev e si giocherà il primato nel Gruppo G a Barcellona. Ecco il riepilogo di tutte le sfide di mercoledì.

Clicca su ogni partita per la cronaca minuto per minuto. Gli highlights sono disponibili dalla mezzanotte CET ovunque ti trovi.

Gruppo E

Vittoria convincente per il Chelsea, con Giroud che ha vissuto una serata straordinaria segnando tutti e quattro i gol. I Blues si assicurano di chiudere in testa al Gruppo E, il Siviglia si conferma secondo dopo la prima sconfitta interna in 15 partite in competizioni UEFA.

Grazie alla rete nella ripresa di Marcus Berg, il Krasnodar si assicura il terzo posto nel Gruppo E davanti agli avversari francesi di serata del Rennes. Il club russo concluderà così la sua prima avventura in UEFA Champions League trasferendosi in UEFA Europa League per la fase a eliminazione diretta in primavera.

Gruppo F

A Dortmund i Biancocelesti vanno sotto, trafitti da Guerreiro, ma pareggiano grazie a un rigore del loro bomber Ciro Immobile. Per qualificarsi, alla squadra di Inzaghi basterà non perdere martedì contro il Bruges.

Clicca qui per leggere il report completo della partita.

Dovendo vincere stasera per mantenere vive le speranze di qualificazione, il Club Brugge porta a termine il suo compito grazie alla vittoria firmata da De Ketelaere, Vanaken e Lang contro lo Zenit, che ora ha la certezza di finire all'ultimo posto del Gruppo F. Per passare il turno, il Club Brugge dovranno battere la Lazio all'ultima giornata.

Gruppo G

La Juventus, già qualificata per gli ottavi di finale di UEFA Champions League, supera 3-0 la Dynamo Kiev a Torino e si giocherà il primo posto nel finale nel Gruppo G sul campo del Barcellona martedì 8 dicembre. A decidere la sfida sono i gol di Federico Chiesa, Cristiano Ronaldo e Álvaro Morata.

Clicca qui per leggere il report completo della partita.



Il Barcellona in mezz'ora chiude la gara sul campo del Ferencváros. Nonostante l'assenza di Lionel Messi, la squadra di Ronald Koeman regola i conti subito e in 28 minuti è già 3-0 con le reti di Antoine Griezmann, Martin Braithwaite e Ousmane Dembélé, mettendo al sicuro il risultato.



Gruppo H

Vittoria fondamentale per il Paris che, trascinato da Neymar, riesce a vincere per 3 a 1 sul campo dello United. Dopo il pari al termine del primo tempo, arrivano il gol di Marquinhos e l'espulsione di Fred. Nel finale ancora Neymar chiude la partita.



Alexander Sørloth regala il successo in pieno recupero al Lipsia e rende vana la splendida tripletta di İrfan Can Kahveci. Per gli ospiti vanno a segno anche Yussuf Poulsen, Nordi Mukiele e Dani Olmo, e nonostante le rimonte del Başakşehir da 2-0 e 3-1 di svantaggio, la rete di Sørloth spegne le ambizioni europee della squadra turca.



Le ultime partite di tutti questi gironi si giocheranno martedì 8 dicembre.