Anteprima Champions League: le sfide di martedì

Chelsea e Sevilla sono a un passo dalla qualificazione, Álvaro Morata è al massimo della forma e Gerard Piqué ha la massima fiducia nel suo Barcellona: ecco gli spunti più interessanti delle prime gare della quarta giornata.



Le partite di martedì (clicca per il prepartita in diretta)*



Gruppo E: Krasnodar - Sevilla (18:55 CET)

Gruppo E: Rennes - Chelsea (18:55 CET)

Gruppo F: Lazio - Zenit

Gruppo F: Dortmund - Club Brugge

Gruppo G: Dynamo Kyiv - Barcellona

Gruppo G: Juventus - Ferencváros

Gruppo H: Manchester United - İstanbul Başakşehir

Gruppo H: Paris - Leipzig

*Ore 21:00 CET se non diversamente indicato

Chelsea e Sevilla quasi agli ottavi

I gol più belli della terza giornata di Champions League

La gara per diventare la prima squadra a raggiungere gli ottavi è al fotofinish: entrambe le sfide del Gruppo F cominciano alle 18:55 e, dopo le rispettive vittorie in casa contro Rennes e Krasnodar alla terza giornata, Chelsea e Sevilla iniziano in vetta al girone con sei punti di vantaggio sulle altre squadre. Se i Blues vincono in Francia e i detentori della UEFA Europa League trionfano in Russia, entrambe le formazioni avranno la certezza di un piazzamento tra le prime due. "Vogliamo vincere con una buona prestazione – ha commentato Timo Werner a UEFA.com –. Poi vogliamo contendere il primo posto al Siviglia".

Álvaro Morata si gode il momento

La nascita del terzo figlio Eduardo a settembre potrebbe aver costretto Álvaro Morata a qualche nottata in bianco, ma non gli ha certamente impedito di segnare di sera. A pari merito con Diogo Jota, Marcus Rashford ed Erling Braut Haaland in vetta alla classifica marcatori, lo spagnolo ha realizzato quattro delle sei reti dei bianconeri e potrebbe allungare il passo in casa contro il Ferencváros. In prestito dall'Atlético de Madrid, il 27enne attaccante si diverte a giocare al fianco di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo: "Devo solo adattarmi alle loro qualità e sfruttare il loro talento per segnare il più possibile", ha commentato.

Il Barcellona ci prova anche a Kiev

Gol classici del Barcellona in Champions League

Nessuna squadra ha mai vinto il girone più del Barcellona, 21 volte. Anche se l'undici di Ronald Koeman è in ottima posizione nel Gruppo G, la Dynamo Kiev potrebbe metterlo a dura prova nonostante la sconfitta per 2-1 alla terza giornata. Il tecnico Mircea Lucescu rimane cauto ("ora il Barcellona ci conosce"), ma i blaugrana sono ancora un work in progress. Per Gerard Piqué, però, sono sul binario giusto: "Sarà un anno difficile perché il club vive una fase di cambiamento, ma sono sicuro che i risultati cominceranno ad arrivare".

Il Başakşehir cerca la vittoria all'Old Trafford

Il 2-1 dell'İstanbul Başakşehir sul Manchester United alla terza giornata è stato accolto come un'impresa storica dalla stampa turca e il tecnico Okan Buruk ha dichiarato: "Questa vittoria ci permette di pensare alla qualificazione". Lo United ha battuto il Lipsia per 5-0 nell'ultima gara casalinga del Gruppo H, ma è stata appena la seconda vittoria nelle ultime sette gare interne di UEFA Champions League. Riusciranno i campioni di Turchia a sorprendere di nuovo la squadra di Ole Gunnar Solskjær?

La Lazio inizia a ricomporsi

Highlights: Lazio - Dortmund 3-1

La Lazio è tornata nella fase a gironi dopo 13 anni di assenza e ha subito battuto il Dortmund per 3-1, ma nelle due gare successive ha strappato a fatica due punti perché era priva di numerosi giocatori per infortuni e malattia: solo sei titolari della prima giornata hanno preso parte agli 1-1 contro Club Brugge e Zenit. La sosta per le nazionali potrebbe alleggerire i problemi per la Lazio, che affronta lo Zenit in casa e spera ancora una volta di superare le avversità. "Abbiamo giocato due trasferte con pochissimi giocatori", ha spiegato Inzaghi. "Ci mancavano giocatori importanti – ha aggiunto Marco Parolo –, ma il gruppo è unito".