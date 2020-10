Anteprima Champions League: le sfide di martedì

Zinédine Zidane e Antonio Conte si affrontano con un certo nervosismo alla terza giornata di UEFA Champions League, mentre Ferrán Torres e Duván Zapata cercano di allungare il passo nella classifica cannonieri.

Le sfide di martedì (clicca per il prepartita in diretta)*

Gruppo A: Lokomotiv Moskva - Atlético Madrid (18:55 CET)

Gruppo A: Salzburg - Bayern

Gruppo B: Shakhtar Donetsk - Mönchengladbach (18:55 CET)

Gruppo B: Real Madrid - Internazionale

Gruppo C: Manchester City - Olympiacos

Gruppo C: Porto - Marseille

Gruppo D: Midtjylland - Ajax

Gruppo D: Atalanta - Liverpool



Zidane - Conte: doppio confronto decisivo

Highlights: Mönchengladbach - Real Madrid 2-2

Finora, le cose non sono andate troppo bene al Real Madrid e all'Inter, le squadre più blasonate del Gruppo B. Entrambe sono ultime nel girone e vogliono evitare un pareggio che non avvantaggerebbe nessuno. Un altro spunto interessante è la sfida in panchina tra Zinédine Zidane e Antonio Conte, ex compagni nella Juventus. La squadra con più problemi sembra essere il Madrid: sotto di tre gol all'intervallo contro lo Shakhtar, si è ritrovato in svantaggio per 2-0 anche contro il Gladbach, salvandosi solo nel finale. Riusciranno i nerazzurri, specialisti in pareggi, a fermarlo ancora?

Shakhtar a caccia della vittoria

"Un pareggio che sa di vittoria" ha titolato il quotidiano ucraino Segodnya dopo lo 0-0 dello Shakhtar contro l'Inter alla seconda giornata. Afflitta da infortuni e malattie a inizio stagione, la squadra di Luís Castro ha superato le avversità ed è stata elogiata apertamente dal tecnico dopo la vittoria a Madrid. "Dobbiamo essere giusti e premiare i giocatori", ha dichiarato. Ora, il suo affiatato gruppo ha un'altra possibilità di dimostrare il suo valore contro il Gladbach.

Il Salisburgo ci prova contro il Bayern

Highlights: Lokomotiv Moskva - Bayern 1-1

I campioni d'Austria ospitano i campioni d'Europa per la prima volta. La squadra di Jesse Marsch è reduce dalla sfortunata sconfitta contro l'Atlético alla seconda giornata, mentre il Bayern è stato leggermente sottotono nonostante il 2-1 sul campo della Lokomotiv. I bavaresi non hanno mai perso in sei partite di Coppa dei Campioni contro le squadre austriache (V4 P2) e sono reduci da 13 vittorie consecutive, ma prima o poi la loro striscia dovrà interrompersi.

L'Atalanta aspetta il Liverpool

L'anno scorso, la prima stagione dell'Atalanta in Champions League era iniziata in modo disastroso, con tre sconfitte nelle prime tre gare nel girone. Stavolta, l'undici di Gian Piero Gasperini ha quattro punti dopo due partite, grazie ai due gol recuperati contro l'Ajax il 27 ottobre. Alla terza giornata ha addirittura la possibilità di scavalcare i campioni d'Inghilterra, privi di numerosi titolari in difesa. I Reds temono in particolar modo Duván Zapata, che finora ha già realizzato tre gol nel Gruppo D.

Si rivede il City

Highlights: Marseille - Manchester City 0-3

In occasione del 3-0 sul Marsiglia alla seconda giornata, Ferrán Torres è diventato il primo giocatore del Manchester City a segnare nelle prime due partite europee dopo Mario Balotelli nel 2011. Gli infortuni hanno costretto il City a rimaneggiarsi un po' e a trarne i maggiori benefici è stato il ventenne Phil Foden, ma anche Kevin De Bruyne è tornato in grande stile allo Stade Vélodrome. "Wow, abbiamo giocato benissimo", ha dichiarato Josep Guardiola. Riuscirà a sorprendersi anche contro l'Olympiacos?

*21:00 CET se non diversamente indicato