Frenkie de Jong: la mia vita a Barcellona

Ai microfoni di UEFA.com, il nazionale olandese racconta la sua prima stagione al Barcellona.

Sulla vita a Barcellona



A Barcellona si vive molto bene. C'è un bel clima, meglio che in Olanda. C'è la spiaggia, ci sono le montagne e la gente è simpatica. La cosa che mi manca di più dell'Olanda è la mia famiglia.

Sulla "Dutch Connection" del Barcellona

Johan Cruyff al Barcellona nel 1975 Popperfoto via Getty Images

Il Barcellona è molto famoso da noi perché ci hanno giocato tanti olandesi. Ovviamente Johan Cruyff è stato il più grande di tutti, perché ha influenzato molto il club sia da giocatore che da allenatore.

Sul consiglio di Ronald Koeman prima di andare al Barça

[Al telefono, più di un anno fa] mi ha parlato molto bene sia della squadra che della città. Mi ha detto solo cose positive, ma anche che dovevo stare attento: non dovevo andare troppo al ristorante, perché a Barcellona si vive bene e a volte sembra di stare in vacanza tutto l'anno. In fin dei conti, però, conta soprattutto il calcio.

Sul lavoro con Koeman

De Jong e Koeman nell'Olanda VI-Images via Getty Images

Comunichiamo molto bene. Mi dice chiaramente quello che vuole dal mio ruolo, ma credo che sia tutto chiaro. Quando parla lo ascolti perché è autorevole e conosce molto bene il calcio, essendo stato un grande giocatore. Se cerca di insegnarti qualcosa, tu lo ascolti.

Sui miglioramenti da giocatore

Non so dire se ho imparato questo o quello. In generale cresci come persona e come calciatore, perché se ti alleni a un livello così alto e contro questi avversari non puoi che migliorare.

Sul ruolo di mediano

Frenkie de Jong passa a Lionel Messi Getty Images

Per mia natura, voglio ricevere subito la palla e impostare la manovra. Preferisco fare così che riceverla più avanti e toccarla di meno. Mi sento più a mio agio da mediano, ma posso anche stare più avanti. Per me è indifferente, ma se dovessi scegliere giocherei più da doppio mediano che, ad esempio, da mezzapunta.

Sui compagni al Barça

Credo che [Miralem Pjanić] sia un grandissimo giocatore, molto a suo agio con la palla piede. Legge bene l'azione e i suoi tiri, passaggi e lanci lunghi sono ottimi. Darà molta qualità alla squadra e sono contento che sia arrivato da noi.

Quando in squadra hai [Lionel] Messi, sai di avere il miglior giocatore del mondo, quindi cerchi di farlo arrivare nelle migliori posizioni per fare la differenza. Se ci riesci, lui ti ripagherà sempre.