Anteprima Champions League: le partite di mercoledì

Alla seconda giornata, Ciro Immobile è alla ricerca di conferme in UEFA Champions League brand, mentre Serhiy Rebrov e Kylian Mbappé sono alle prese con alcune questioni personali.

Le partite di mercoledì (clicca per il prepartita in diretta)*

Gruppo E: Krasnodar - Chelsea (18:55 CET)

Gruppo E: Sevilla - Rennes

Gruppo F: Dortmund - Zenit

Gruppo F: Club Brugge - Lazio

Gruppo G: Juventus - Barcellona

Gruppo G: Ferencváros - Dynamo Kyiv

Gruppo H: İstanbul Başakşehir - Paris (18:55 CET)

Gruppo H: Manchester United - Leipzig

Immobile cerca continuità

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Lazio - Dortmund 3-1

Dopo la vittoria alla prima giornata, nessuno avrebbe mai detto che la Lazio mancava dalla UEFA Champions League da 13 anni. Ad aprire la strada a un netto 3-1 sul Borussia Dortmund è stato un gol di Ciro Immobile, che dopo aver vinto la Scarpa d'Oro ESN 2019/20 spera di avere altre opportunità contro il Club Brugge. La squadra belga, però, ha interrotto una striscia di otto partite senza vittorie battendo lo Zenit per 2-1 in Russia.

Rebrov contro il suo primo amore

Serhiy Rebrov sarà al centro della scena quando il Ferencváros giocherà la sua prima partita nella fase a gironi dal 1995. Il tecnico, 46 anni, è stato attaccante della Dynamo per due anni e l'ha anche allenata da 2014 al 2017, vincendo due campionati. "Non volevo una squadra ucraina nel nostro girone, soprattutto la Dynamo – ha ammesso –. Ma ora alleno il Ferencváros e la tratterò come qualsiasi altra avversaria".

Mbappé ha fame di gol

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Grandi combinazioni tra Neymar, Mbappé e Di María al Paris

La prestazione di Kylian Mbappé nella sconfitta per 2-1 contro lo United alla prima giornata è stata più che impalpabile, tanto che L'Équipe gli ha dedicato il titolo: "Irriconoscibile". L'attaccante, 21 anni, ha segnato quattro gol nelle prime quattro gare di Ligue 1 ma è alle prese con l'astinenza da gol in UEFA Champions League più lunga della sua carriera: sei giornate, ovvero zero reti nel 2020. Riuscirà a spezzare l'incantesimo contro il Başakşehir?

Juventus - Barcellona: sfida tra pesi massimi

La sfida tra i campioni d'Italia e i blaugrana sarà come sempre avvincente. Il bilancio della Juve in 11 gare di UEFA Champions League contro il Barça è V3 P4 S4, senza gol segnati nelle ultime tre partite (P2 S1). Curiosamente, l'ultima gara disputata da Andrea Pirlo con i bianconeri è stata la finale di UEFA Champions League 2015 persa contro il Barcellona: quale occasione migliore per riscattarsi se non vincere alla sua prima prova da allenatore?

Il Chelsea ci riprova in Russia

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Grandi gol del Chelsea in Champions League

Anche se lo 0-0 del Chelsea contro il Siviglia è stato messo in ombra dal trionfo dello United a Parigi, non aver subito gol è già stato un piccolo traguardo per la squadra di Frank Lampard, spesso disattenta in fase difensiva. Battuti sonoramente dal Bayern agli ottavi della scorsa edizione, i Blues non hanno ancora vinto in Europa nel 2020: ora, hanno la possibilità di rifarsi sul campo del Krasnodar, che si prepara disputare la sua prima gara casalinga nella fase a gironi.

*21:00 CET se non diversamente indicato