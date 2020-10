Anteprima Champions League: le partite di martedì

Il Real Madrid arriva da una sconfitta alla prima giornata e cerca il riscatto contro il Mönchengladbach; nel frattempo, Romelu Lukaku non smette di segnare e tutti si chiedono: sarà lui il Robert Lewandowski di questa UEFA Champions League?

Le partite di martedì (clicca qui per il prepartita in diretta)*

Gruppo A: Lokomotiv Moskva - Bayern (18:55 CET),

Gruppo A: Atlético Madrid - Salzburg

Gruppo B: Shakhtar Donetsk - Inter (18:55 CET),

Gruppo B: Mönchengladbach - Real Madrid

Gruppo C: Porto - Olympiacos

Gruppo C: Marseille - Manchester City

Gruppo D: Liverpool - Midtjylland

Gruppo D: Atalanta - Ajax

Real Madrid sulla via del riscatto

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Real Madrid - Shakhtar Donetsk 2-3

"Non abbiamo giocato bene – ha dichiarato Vinícius Júnior dopo la sorprendente sconfitta interna del Real Madrid contro lo Shakhtar –. Dobbiamo continuare a lavorare". La squadra di Zinédine Zidane, però, può essere ottimista per la trasferta contro il Gladbach. Le squadre si sono affrontate per l'ultima volta in Coppa UEFA nel 1995: dopo una sconfitta in Germania per 5-1 all'andata del terzo turno, le merengues si sono qualificate grazie a un 4-0 interno e alla fine hanno anche vinto il torneo.

La linfa nerazzurra

Dopo la doppietta contro il Gladbach, Romelu Lukaku ha messo a segno il nono gol stagionale e la Gazzetta dello Sport ha scritto: "Il belga è la linfa vitale dell'Inter, non solo per i gol ma anche per la capacità di trasformare ogni pallone in una potenziale azione offensiva". Lukaku ha segnato due gol contro lo Shakhtar anche in semifinale di UEFA Europa League 2019/20 a Düsseldorf (5-0). Riuscirà a ripetersi in Ucraina?

Sfida tra portoghesi a Oporto

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Olympiacos - Marseille 1-0

"Prima il sorteggio avevo detto che mi sarebbe piaciuto tornare in Portogallo", ha dichiarato il tecnico Pedro Martins dell'Olympiacos. La sua squadra, che può contare su molti giocatori portoghesi, sarà contenta di andare a Oporto dopo la vittoria alla prima giornata contro il Marsiglia. Martins e il tecnico avversario Sérgio Conceição si affrontati diverse volte quando militavano nello Sporting CP e nel Porto; inoltre, Martins ha fatto parte dello staff tecnico dei Dragoes nel 2004/05.

Mosca attende un Bayern rampante

Qualcuno ipotizzava che il Bayern si sarebbe sgonfiato un po' al ritorno in UEFA Champions League. La risposta? Un secco 4-0 sull'Atlético che ha portato la sua striscia vincente in Europa a 13 partite. I colchoneros, se non altro, hanno impedito a Roberto Lewandowski di segnare: impresa non trascurabile, visti i suoi sei gol nelle ultime due partite di Bundesliga. Il Lokomotiv Moskva ricorderà anche che il Bayern ha vinto 5-0 l'ultimo confronto diretto a Mosca in Coppa UEFA nel 1995.

Il Liverpool non dà per scontato il Midtjylland

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Ajax - Liverpool 0-1

Dopo il sorteggio del Liverpool contro i campioni di Danimarca, Jürgen Klopp ha dichiarato che il Midtjylland "è da anni una delle squadre più interessanti". L'attenzione della squadra ai modelli matematici e ai calci piazzati ha fatto parlare molto; in effetti, Thomas Grønnemark, ex specialista delle rimesse laterali dei danesi, oggi lavora per i Reds. Nonostante la sconfitta per 4-0 contro l'Atalanta, l'undici di Brian Priske potrebbe essere meno facile del previsto per un Liverpool ancora sconvolto dal grave infortunio di Virgil van Dijk.

*21:00 CET se non diversamente indicato