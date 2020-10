Poker Bayern, pari per Inter, sorpresa Shakhtar

Nelle partite di mercoledì della prima giornata della fase a gironi di UEFA Champions League non sono mancati i risultati a sorpresa, le vittorie roboanti e i gol allo scadere.

Gruppo A

La Lokomotiv Moskva ha guadagnato un punto in trasferta col Salisburgo

Vitali Lisakovich ha segnato il suo primo gol in UEFA Champions League. Éder ha portato in vantaggio il Lokomotiv con un potente colpo di testa prima dello splendido gol di Dominik Szoboszlai dalla lunga distanza allo scadere del primo tempo. Zlatko Junuzović ha portato il Salisburgo dopo l'intervallo, ma Lisakovich ha trovato il pareggio nel finale.

Statistiche chiave: il Salisburgo non è riuscito a segnare solo in una delle ultime 15 partite casalinghe nelle competizioni europee

27/10: Lokomotiv - Bayern, Atlético - Salzburg

I campioni del Bayern hanno iniziato la loro difesa del titolo con una vittoria roboante contro l'Atlético. Una doppietta di Kingsley Coman e i bei gol di Leon Goretzka e Corentin Tolisso hanno costretto gli uomini di Diego Simeone a subire la sconfitta più pesante del Cholo da allenatore in UEFA Champions League.

Statistiche chiave: l'Atlético ha subito quattro gol in una partita di UEFA Champions League solo per la seconda volta.

27/10: Lokomotiv - Bayern, Atlético - Salzburg

Gruppo B

Vittoria a sorpresa dello Shakhtar sul Real Madrid

Uno Shakhtar con sette titolari di 21 anni o addirittura meno ha fatto l'impresa a Madrid. Gli ospiti sono andati sul 3-0 nel primo tempo grazie alla rete di Tetê, all'autogol di Raphaël Varane e al gol di Manor Solomon dopo un'azione corale. Il Madrid ha solo sfiorato la rimonta con i gol di Luka Modrić e Vinícius Júnior, ma a portare i tre punti a casa sono stati gli ospiti.

Statistiche chiave: il Madrid ha subito tre gol nel primo tempo in UEFA Champions League per la prima volta dal settembre 2005, contro il Lione.

27/10: Shakhtar - Inter, Gladbach - Madrid

Gruppo C

L'Olympiacos ha battuto il Marsiglia allo scadere

La rete allo scadere di Ahmed Hassan ha regalato la vittoria all'Olympiacos nella prima giornata. La partita sembrava destinata a finire in pareggio nonostante il dominio nel secondo tempo della squadra di casa, con Giorgios Masouras autore di un gol annullato per fuorigioco. Sul finale però Hassan ha segnato di testa il gol della vittoria su cross di Matieu Valbuena.

Statistiche chiave: le tre precedenti sfide tra le due squadre in UEFA Champions League sono finite 1-0, ma questa è stata la prima volta che ha vinto la squadra di casa,

27/10: Porto - Olympiacos, Marseille - Man. City

La straordinaria giocata in solitaria di Luis Díaz ha portato gli ospiti in vantaggio, ma Sergio Agüero ha rapidamente pareggiato dal dischetto. Il City ha continuato a dominare nel secondo tempo e alla fine è stato premiato quando İlkay Gündoğan ha trovato il secondo gol su punizione e il subentrato Ferrán Torres firmato la terza rete.

Statistiche chiave: il bilancio del Porto in trasferta contro club inglesi in Europa è V0 P3 S17 (GF11 GS53)

27/10: Porto - Olympiacos, Marseille - Man. City

Gruppo D

Il Liverpool ha vinto con un autogol

Il Liverpool ha vinto grazie all'autogol di Nicolás Tagliafico, che ha deviato in gol il tiro di Sadio Mané prima dell'intervallo. Fabinho ha brillantemente salvato un pallonetto di Dušan Tadić sulla linea, e nonostante la pressione dell'Ajax, il Liverpool ha tenuto duro.

Statistiche chiave: il Liverpool ha mantenuto la porta inviolata per solo la seconda volta in 13 trasferte di UEFA Champions League.

27/10: Liverpool - Midtjylland, Atalanta - Ajax