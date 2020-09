Candidato calciatore dell'Anno UEFA: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne è fra i tre candidati al premio UEFA Men's Player of the Year 2019/20. UEFA.com riassume le sue imprese nella stagione da poco conclusa.



Simon Hart, reporter di UEFA.com per il Manchester City

Votato giocatore dell'anno in Inghilterra 2019/20 dai colleghi, De Bruyne è l'uomo più creativo del Manchester City, terza squadra più prolifica della passata UEFA Champions League. Che si tratti di volate offensive con la palla al piede, assist o cross, il belga gioca con una leggerezza tale da essere un vero spettacolo per gli occhi.

Nella scorsa Premier League ha servito 20 assist, eguagliando un record stabilito quasi 20 anni fa; agli ottavi di Champions League ha segnato un gol e ne ha ispirato un altro nella vittoria sul Real Madrid, mentre contro il Lyon ha fatto tutto il possibile firmando una rete con la sua solita precisione.

Il 2019/20 in cifre

De Bruyne è stato votato giocatore dell'anno 2019/20 dai colleghi in Inghilterra Manchester City FC via Getty Ima

Titoli: vincitore Coppa di Lega, secondo posto in Premier League, giocatore dell'anno in Inghilterra, giocatore dell'anno in Inghilterra per i colleghi

UEFA Champions League

Presenze: 7

Gol: 2

Assist: 2

Campionato

Presenze: 35

Gol: 13

Assist: 20

I tre momenti migliori

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: De Bruyne protagonista della vittoria sul Real Madrid

1. Sfruttando la libertà del ruolo di falso nove, De Bruyne ha condotto la sua squadra alla vittoria sul Real Madrid all'andata degli ottavi di UEFA Champions League. Circondato da maglie bianche, ha servito un cross perfetto per il pareggio di Jesus, quindi ha trasformato un rigore.

2. A luglio 2020, contro il Norwich, ha propiziato il gol di Raheem Sterling, registrando il ventesimo assist in stagione ed eguagliando il record stabilito da Thierry Henry nel 2002/03.

3. Dopo due ottime finalizzazioni e un assist al millimetro prima dell'intervallo, De Bruyne ha sfiorato la tripletta in una memorabile partita contro l'Arsenal, ma si è visto negare la gioia solo dal palo.

Dicono di lui

"È un fuoriclasse, uno dei migliori giocatori che abbia mai allenato in vita mia".

Josep Guardiola, allenatore Manchester City

De Bruyne con il Ct Roberto Martínez BELGA/AFP via Getty Images

"Non ho mai giocato con un regista più veloce. Tutti quelli che siamo abituati a vedere rallentano la manovra perché impiegano due secondi a pensare e due a passare la palla. [De Bruyne] vede il passaggio ancor prima degli spettatori".

Roberto Martínez, Ct del Belgio

"Nella nazionale belga scherzavamo sul record di assist e io gli dicevo sempre: 'Dai, quest'anno non ci sei andato lontano'. Lui rispondeva sempre: 'Un giorno ti acchiappo'".

Theirry Henry, ex viceallenatore del Belgio