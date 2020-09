Manuel Neuer è uno dei tre finalisti del premio UEFA di Calciatore dell'Anno per il 2019/20 insieme a Kevin De Bruyne e Robert Lewandowski. UEFA.com vi racconta la sua strepitosa stagione.



Jordan Maciel, reporter UEFA.com per il Bayern

Neuer solleva la UEFA Champions League a Lisbona UEFA via Getty Images

Neuer ha ricordato al mondo di essere un fenomeno con tre prestazioni incredibili nella fase finale di UEFA Champions League a Lisbona. Le grandi partite sono decise da grandi momenti, e il capitano del Bayern è salito sugli scudi con parate decisive contro Barcellona, Lione e Paris in momenti in cui queste partite avrebbero potuto prendere una direzione diversa.

Uno dei cinque calciatori presente in entrambi i triplete del Bayern, il 34enne è stato decisivo tanto nel 2012/13 quanto nel 2019/20.

Candidato calciatore dell'Anno UEFA: Manuel Neuer

Il 2019/20 in numeri

Trofei vinti: UEFA Champions League, Bundesliga, Coppa di Germania.

UEFA Champions League

Presenze: 11

Gol subiti: 8

Clean sheets: 6

Campionato

Presenze: 33

Gol subiti: 31

Clean sheets: 15

I tre momenti decisivi

Neuer chiude lo specchio a Mbappé in finale POOL/AFP via Getty Images

1. Sontuoso contro Neymar e Kylian Mbappé in finale di UEFA Champions League, il tedesco è diventato il primo portiere a vincere due volte il triplete. Vice capitano di quel Bayern che nel 2012/13 ha vinto il triplete e della Germania che si è aggiudicata la Coppa del Mondo del 2014, a Lisbona è stato il primo a ricevere la coppa.

2. Ha consegnato al Bayern le chiavi della finale con una prestazione straordinaria in semifinale contro il Lione. Il 3-0 del Bayern è stato uno dei meno eclatanti dei bavaresi ma le parate di Neuer hanno fatto sì che la partita rimanesse sul binario della sicurezza.

3. Leggere le proprie statistiche al termine della stagione deve essere stato soddisfacente per Neuer che ha subito in media un gol ogni 123 minuti nella UEFA Champions League 2019/20, e ha mantenuto la porta inviolata per 15 volte in 33 partite di Bundesliga.

Dicono di lui

"'Manu è stato pazzesco per tutto il 2019/20. Non ho niente contro Robert Lewandowski che è uno dei migliori attaccanti del mondo ma per me il calciatore dell'anno a livello mondiale è Manuel Neuer".

Joachim Löw, Ct Germania

I candidati ai premi UEFA Men's Player of the Year 2019/20

"Manuel è unico nel suo genere. Al Bayern un portiere non è sotto assedio permanente ma deve farsi trovare pronto nei pochi momenti in cui serve. Quando un attaccante va nell'uno contro uno con Neuer, non prova quasi mai gioia. Se si guarda a tutto quello che Manuel ha vinto e a quanto ha contribuito nei titoli della squadra, si può dire che sia uno dei migliori di tutti i tempi".

Oliver Kahn, ex portiere Bayern e Germania

"Manuel Neuer è stato in una forma assolutamente superba per settimane. La sua qualità è stata incredibile contro di noi nella finale di UEFA Champions League. Le sue prestazioni hanno condizionato la competizione. Ha portato il ruolo del portiere a nuovi livelli".

Thomas Tuchel, allenatore PSG