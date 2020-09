I candidati ai premi per ruolo di Champions League

I campioni in carica del Bayern dominano anche nelle candidature dei premi per ruolo di UEFA Champions League 2019/20 con sette calciatori in lizza dopo la vittoria nella finale di Lisbona.



I vice campioni del Paris Saint-Germain hanno tre calciatori in corsa mentre i rimanenti posti sono occupati esclusivamente da calciatori di Atlético de Madrid e Manchester City.

I candidati ai premi per ruolo della UEFA Champions League 2019/20

Portieri: Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Bayern), Jan Oblak (Atlético de Madrid)

Miglior difensore UEFA Champions League 2019/20: i candidati

Difensori: David Alaba (Bayern), Alphonso Davies (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern)

Centrocampisti: Kevin De Bruyne (Manchester City), Thomas Müller (Bayern), Thiago Alcántara (Bayern)

Attaccanti: Robert Lewandowski (Bayern), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Neymar (Paris Saint-Germain)

Cosa sono questi premi?

Questi riconoscimenti sono stati introdotti nel 2016/17 per premiare i migliori calciatori di ogni ruolo nella principale competizione europea per club. I vincitori di quest'anno verranno comunicati - insieme ai vincitori dei premi di Calciatore dell'Anno UEFA e Calciatrice dell'Anno UEFA - giovedì 1° ottobre durante il sorteggio di Ginevra (in Svizzera) per la fase a gironi di UEFA Champions League 2020/21. Il Calciatore della Stagione della UEFA Europa League 2019/20 verrà invece comunicato il giorno dopo.

Classifica calciatori dal 4° al 10° posto

Portieri

4° Anthony Lopes (Lyon) – 46 punti

5° Alisson Becker (Liverpool) – 28 punti

6° Thibaut Courtois (Real Madrid) – 18 punti

6° Marc-André ter Stegen (Barcellona) – 18 punti

8° Péter Gulácsi (RB Leipzig) – 15 punti

9° Wojciech Szczęsny (Juventus) – 10 punti

10° Ederson (Manchester City) – 8 punti

Difensori

4° Virgil van Dijk (Liverpool) – 79 punti

5° Thiago Silva (Paris Saint-Germain) – 54 punti

6° Dayot Upamecano (RB Leipzig) – 46 punti

7° Sergio Ramos (Real Madrid) – 35 punti

8° Marquinhos (Paris Saint-Germain) – 21 punti

9° Trent Alexander-Arnold (Liverpool) – 10 punti

10° Matthijs de Ligt (Juventus) – 8 punti

Centrocampisti

4° Serge Gnabry (Bayern) – 46 punti

5° Marquinhos (Paris Saint-Germain) – 44 punti

6° Joshua Kimmich (Bayern) – 40 punti

7° Leon Goretzka (Bayern) – 39 punti

8° Houssem Aouar (Lyon) – 22 punti

9° Ángel Di María (Paris Saint-Germain) – 20 punti

10° Marcel Sabitzer (RB Leipzig) – 18 punti

Attaccanti

4° Serge Gnabry (Bayern) – 46 punti

5° Erling Braut Haaland (Salzburg/Dortmund) – 33 punti

5° Lionel Messi (Barcellona) – 33 punti

7° Thomas Müller (Bayern) – 29 punti

8° Cristiano Ronaldo (Juventus) – 18 punti

9° Ángel Di María (Paris Saint-Germain) – 9 punti

10° Sadio Mané (Liverpool) – 8 punti

Come sono stati scelti i finalisti

Miglior attaccante UEFA Champions League 2019/20: i candidati

La giuria che ha scelto i finalisti è stata composta dagli allenatori dei 32 club presenti nella fase a gironi della UEFA Champions League 2019/20 e da 55 giornalisti scelti dal gruppo European Sports Media (ESM) - uno per ciascuna federazione UEFA. Agli allenatori non è stato permesso di votare i giocatori della propria squadra.

I membri della giuria hanno scelto tre calciatori per ruolo: il primo ha ricevuto cinque punti, il secondo tre e il terzo uno. I tre giocatori che hanno totalizzato più punti per categoria, sono i finalisti dei premi.

Vincitori della passata stagione

Portiere: Alisson Becker

Difensore: Virgil van Dijk

Centrocampista: Frenkie de Jong

Attaccante: Lionel Messi