Classiche di Champions League: Chelsea - Paris 2-2 (dts)

Dopo l'1-1 dell'andata, nella gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2014/15 contro il Chelsea, il Paris sembrava aver premuto il pulsante dell'autodistruzione.

Il contesto

Prima della gara di ritorno contro il Paris, il calciatore del Chelsea, Cesc Fàbregas, aveva speso parole d'elogio per i francesi: "Sappiamo che il PSG è una grande squadra ma ciò non significa che ci fa paura". I Blues di José Mourinho nella gara d'andata passano in vantaggio con Branislav Ivanović ma poi subiscono il pari con Edinson Cavani. Il gol in trasferta fa quindi propendere il discorso qualificazione in favore del Chelsea in vista del ritorno a Stamford Bridge.

I protagonisti

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda tutti i gol di Zlatan in Champions League col Paris

Zlatan Ibrahimović: capocannoniere di Ligue 1 e Giocatore della Stagione in entrambe le annate in Francia dal trasferimento dall'AC Milan, Ibrahimović è indubbiamente ancora la stella del Paris nel 2014/15.

David Luiz: dopo aver aiutato il Chelsea a vincere la UEFA Champions League e la UEFA Europa League, il brasiliano lascia i Blues per il Paris nell'estate 2014 diventando, all'epoca, il difensore più pagato nella storia del calcio. Di certo però non si aspettava di tornare a Stamford Bridge così presto.

Eden Hazard: “Eden Hazard è probabilmente il miglior giovane del mondo", aveva detto il tecnico dei Blues Mourinho nel febbraio 2014; il regista belga voleva dimostrargli nella sfida contro il Paris che aveva ragione.

Cosa è successo

David Luiz esulta per il gol del momentaneo pari a Stamford Bridge Icon Sport via Getty Images

I piani del PSG però subiscono un duro colpo al 31' con l'espulsione di Ibrahimović per un brutto fallo su Oscar. Nonostante l'inferiorità numerica, i francesi si battono su ogni pallone. Gli ospiti vanno vicino all'eliminazione all'81' quando Gary Cahill segna il gol del vantaggio del Chelsea ma dopo appena cinque minuti il grande ex David Luiz pareggia con un potente colpo di testa. Si va ai supplementari.

Quando Hazard segna dal dischetto dopo un fallo di mano di Thiago Silva, il Paris sembra ormai non avere più speranze. Ma la speranza è l'ultima a morire, e così Silva prima sfiora il gol qualificazione che viene parato magistralmente da Thibaut Courtois e poi al 114' segna di testa la rete che regala la qualificazione alla sua squadra per la regola dei gol in trasferta.

Le reazioni a caldo

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Gli highlights della finale del 2015: Barcellona 3-1 Juventus

David Luiz, difensore Paris: "Ogni singolo giocatore ha dato tutto in campo. È un grande risultato per la città di Parigi e per il suo club. Lo abbiamo meritato e fino alla fine abbiamo provato a giocare a calcio".

José Mourinho, allenatore Chelsea: "Quando sono rimasti in dieci abbiamo subito troppa pressione. Il Paris Saint-Germain ha meritato. Quando una squadra subisce due gol su calcio d'angolo non merita di vincere".

Gary Cahill, difensore Chelsea: "Quando non sei al massimo, è difficile vincere indipendentemente dal fatto che gli avversari siano in dieci o in undici".

Laurent Blanc, allenatore Paris: "I giocatori hanno fatto una partita straordinaria dall'inizio alla fine. Sono rimasto sorpreso dalla calma della mia squadra nonostante giocassero in dieci contro undici".

Altrove nella stessa serata

Lo Shakhtar resta in dieci dopo appena tre minuti della gara di ritorno contro il Bayern ma - a differenza del Paris - non riesce a gestire l'inferiorità e perde 7-0 a Monaco dopo lo 0-0 dell'andata. "Naturalmente siamo soddisfatti", ha ammesso il tecnico del Bayern, Josep Guardiola. “È stata una vittoria netta".

Cosa è successo dopo

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Sei grandi serate del Paris in Champions League

Con Ibrahimović squalificato, il Barcellona batte il Paris ai quarti senza grosse difficoltà. Nell'andata a Parigi, Neymar apre le danze per il 3-1 finale degli spagnoli, e poi va nuovamente in gol nel 2-0 del ritorno. Nel 2017 il brasiliano passa a titolo definitivo al PSG.

David Luiz nel frattempo si è scusato per l'esultanza davanti il suo ex pubblico di Stamford Bridge: "Ero contento per la vittoria ma sono stato felice al Chelsea". Il brasiliano è stato senza dubbio perdonato dato che dopo appena due stagioni a Parigi, nell'agosto 2016 è tornato a Londra e nel 2018/19 ha vinto la sua seconda UEFA Europa League coi Blues.